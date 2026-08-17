The Beatles, le riprese del biopic nell'iconico incrocio di Abbey Road

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The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, riprese del biopic nell'incrocio di Abbey Road

Cinema

Camilla Sernagiotto

©Getty

Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan e Harris Dickinson sono stati fotografati mentre ricreavano la celebre copertina dell'album Abbey Road durante le riprese del progetto cinematografico sui Fab Four diretto da Sam Mendes. I quattro attori interpretano rispettivamente Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr e John Lennon. I quattro film che compongono l'evento cinematografico sono attesi per aprile 2028

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Le riprese del progetto sui Beatles intitolato The Beatles – A Four-Film Cinematic Event diretto da Sam Mendes hanno fatto tappa ad Abbey Road, dove Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan e Harris Dickinson sono stati fotografati mentre ricreavano la celebre copertina dell’album del 1969.

 

Le immagini, circolate sui social (ma non sui canali ufficiali del film, del cast e della casa di produzione), mostrano i quattro attori nei panni dei membri della band durante la ricostruzione di uno degli scatti più riconoscibili della storia della musica, quello della copertina dell'album dei Beatles Abbey Road.

Il progetto sarà composto da quattro film distinti, ciascuno dedicato a un componente del gruppo. L’uscita è prevista per aprile 2028, distribuita da Sony Pictures.

La scena ad Abbey Road

La sequenza riprende la storica immagine dei Beatles sulle strisce pedonali di Abbey Road. I quattro protagonisti attraversano la strada rievocando la composizione originale, diventata simbolo dell’album del 1969.

 

Un video diffuso online mostra Mescal, Quinn, Keoghan e Dickinson durante la ricostruzione della scena, accompagnato dalla didascalia che richiama la celebre copertina e il progetto cinematografico in corso.

I ruoli dei protagonisti

Paul Mescal interpreta Paul McCartney, Joseph Quinn è George Harrison, Barry Keoghan veste i panni di Ringo Starr e Harris Dickinson quelli di John Lennon.

La struttura del progetto prevede quattro film collegati tra loro ma raccontati da prospettive diverse, una per ciascun membro della band. L’uscita nelle sale è fissata per aprile 2028, con modalità di distribuzione ancora da definire.

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