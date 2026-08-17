The Beatles, le riprese del biopic nell'iconico incrocio di Abbey Road

Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan e Harris Dickinson sono stati fotografati mentre ricreavano la celebre copertina dell'album Abbey Road durante le riprese del progetto cinematografico sui Fab Four diretto da Sam Mendes. I quattro attori interpretano rispettivamente Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr e John Lennon. I quattro film che compongono l'evento cinematografico sono attesi per aprile 2028