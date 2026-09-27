Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Milano Fashion Week, lo speciale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Kendall Jenner sfila alla Milano Fashion Week e Jacob Elordi applaude in prima fila

Spettacolo
©Getty

Nella Settimana della Moda milanese dedicata alle presentazioni delle collezioni per la Primavera/Estate 2027 che si avvia domani alla sua conclusione, c'è posto anche per gli ospiti speciali presenti agli eventi. Tra questi, non è passato inosservato Jacob Elordi, l'attore, compagno di Kendall Jenner, era in prima fila per applaudirla nel corso della sfilata di Bottega Veneta

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Mentre la Milano Fashion Week, in corso fino al prossimo lunedì 28 settembre, continua a portare in passerella le creazioni dei brand più rappresentativi del Made in Italy e detta le prossime tendenze, gli appassionati degli eventi mondani scrutano i front door delle sfilate e gli ospiti presenti. Tra questi, un avvistamento particolarmente glam è stato quello di Jacob Elordi. L'attore australiano è stato immortalato mentre in prima fila assisteva alla sfilata di Kendall Jenner con cui fa coppia fissa ormai da mesi. La modella ha chiuso la sfilata Primavera/Estate 2027 di Bottega Veneta disegnata da Louise Trotter (nella foto qui di seguito).

 

Ricordiamo che l'amatissimo Nate della serie tv Euphoria (LO SPECIALE), oltre a una star del cinema, è un nome caro ai brand di moda, oltre ad essere stato il volto di Calvin Klein e testionial per Hugo Boss, Tag Heuer e Cartier, l'attore è anche ambassador proprio per Bottega Veneta. 

 

 

 

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 26: Kendall Jenner walks the runway at the Bottega Veneta fashion show during the Milan Fashion Week Ready to Wear Spring/Summer 2027 on September 26, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)
Kendall Jenner sfila per Bottega Veneta alla Milano Fashion Week - ©Getty
FOTOGALLERY

Getty Images - Ipa Fotogramma - Getty Images

1/22
Spettacolo

Milano Fashion Week, le star in prima fila alle sfilate. FOTO

Dopo New York e Londra tocca a Milano essere il centro della moda mondiale. In città le star appassionate di stile sono ovunque, agli appuntamenti in calendario e per le strade, vere e proprie passerelle a cielo aperto. Gli avvistamenti sono utili per prendere nota dei look di tendenza per la prossima Primavera/Estate. Qui, una carrellata degli scatti più interessanti A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Chiara Gamberale ospite a Stories, domani alle 21 su Sky Tg24

Spettacolo

In libreria con "Liberi Tutti", suo diciassettesimo romanzo, la scrittrice si racconta al...

Paola Pizzino, album Isola: "Oggi il sogno è ciò che ti fa stare bene"

Fabrizio Basso

Gli U2 festeggiano 50 anni con live a sorpresa a Dublino. VIDEO

Musica

Gli U2 festeggiano il 50° anniversario con un live a sorpresa al caffè Bewley's di Grafton Street...

Jovanotti compie 60 anni, i look più iconici dagli esordi a oggi. FOTO

Musica

Lorenzo Cherubini è nato a Roma il 27 settembre 1966. Dal debutto, che risale alla fine degli...

15 foto
jovanotti

Il mio nome è Carlo, il cast del film su san Carlo Acutis. FOTO

Cinema

Domenica 27 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda il film tv diretto da Giacomo...

8 foto

Spettacolo: Per te