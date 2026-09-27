Nella Settimana della Moda milanese dedicata alle presentazioni delle collezioni per la Primavera/Estate 2027 che si avvia domani alla sua conclusione, c'è posto anche per gli ospiti speciali presenti agli eventi. Tra questi, non è passato inosservato Jacob Elordi, l'attore, compagno di Kendall Jenner, era in prima fila per applaudirla nel corso della sfilata di Bottega Veneta

Mentre la Milano Fashion Week, in corso fino al prossimo lunedì 28 settembre, continua a portare in passerella le creazioni dei brand più rappresentativi del Made in Italy e detta le prossime tendenze, gli appassionati degli eventi mondani scrutano i front door delle sfilate e gli ospiti presenti. Tra questi, un avvistamento particolarmente glam è stato quello di Jacob Elordi. L'attore australiano è stato immortalato mentre in prima fila assisteva alla sfilata di Kendall Jenner con cui fa coppia fissa ormai da mesi. La modella ha chiuso la sfilata Primavera/Estate 2027 di Bottega Veneta disegnata da Louise Trotter (nella foto qui di seguito).

Ricordiamo che l'amatissimo Nate della serie tv Euphoria (LO SPECIALE), oltre a una star del cinema, è un nome caro ai brand di moda, oltre ad essere stato il volto di Calvin Klein e testionial per Hugo Boss, Tag Heuer e Cartier, l'attore è anche ambassador proprio per Bottega Veneta.