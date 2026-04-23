Jacob Elordi e Kendall Jenner si stanno frequentando? Tutto sulla presunta nuova coppiaSpettacolo
L'attore di "Euphoria" e la top model si starebbero frequentando da qualche tempo lontano dai riflettori, rivelano alcune fonti vicine alle due celebrità. Insieme hanno partecipato ad alcuni live del Coachella in compagnia di Timothée Chalamet e Kylie Jenner
La famiglia Kardashian-Jenner è sempre protagonista delle cronache rosa e dopo le discussioni - sempre aperte - sulla coppia (ormai consolidata) Kylie Jenner Timothée Chalamet e quelle sull'altra coppia (molto più recente) Kim Kardashian Lewis Hamilton, un'altra figlia di Kris Jenner, Kendall, accende il gossip per la sua frequentazione con Jacob Elordi.
La top model americana, per la stampa a stelle e strisce, starebbe frequentando il divo di Hollywood da qualche tempo.
Il presunto legame tra i due, che non ha ufficialità e che non è stato commentato dai diretti interessati, è iniziato a diventare argomento di interesse da quando i due sono stati avvistati insieme in pubblico nel primo weekend del Coachella Festival.
L'avvicinamento avvenuto da un paio di mesi
Jacob Elordi e Kendall Jenner stanno davvero insieme? La domanda echeggia ovunque, tra i social e le pagine fan di entrambi e quelle dei media di settore, sempre più interessati a capire se a Hollywood sta nascendo una nuova coppia di vip.
Dopo settimane di gossip, People Magazine rivela in esclusiva nuovi e interessanti dettagli partendo dalle parole di fonti vicine ai due.
"Si sono conosciuti negli ultimi due mesi", ha detto la fonte, confermando che la frequentazione si è sviluppata lontano dai riflettori.
Pur condividendo lo stesso ambiente e le stesse amicizie personali, l'attore e la top model non avevano mai approfondito una vera conoscenza.
Negli ultimi due mesi ci sono state diverse occasioni pubbliche rilevanti a cui entrambi hanno partecipato.
Anche agli Oscar, dove lui era candidato alla statuetta e lei era ospite del party di Vanity Fair, sono stati visti insieme ma è stata l'apparizione al Coachella al seguito di un'altra celebre coppia, Kylie Jenner e Timothée Chalamet, ad aver fatto drizzare le antenne degli appassionati di gossip.
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Jenner ed elordi single da diverso tempo
La frequentazione tra Kendall Jenner e Jacob Elordi, qualunque natura abbia, per adesso è al livello di discussione sulle cronache rosa ma, pur in assenza di conferme specifiche da parte delle due star, i fan si sono già scatenati sui social per commentare la presunta nuova coppia.
Del resto, da quando Kylie Jenner è la fidanzata di Timothée Chalamet ed è ormai inserita nel giro degli eventi di rilievo di Hollywood, l'attenzione degli appassionati di celebrities è tutta per i possibili nuovi incroci della famiglia Kadashian col mondo del cinema.
Kendall Jenner è stata sentimentalmente legata a molti volti noti del cinema, dello sport e della musica.
Alla fine del 2023 ha detto addio a Bad Bunny, col quale era aveva formato una coppia molto popolare ed era stata anche protagonista di una campagna moda per Gucci.
Jacob Elordi, invece, era stato chiacchierato per un presunto riavvicinamento alla storica fidanzata Olivia Jade.
Single da tempo, è uno degli scapoli d'oro di Hollywood, venerato da platee enormi di fan e ricercatissimo, non solo sul grande schermo.
È notizia del giorno il suo ingaggio da Chanel come nuovo volto della fragranza Bleu De Chanel, ruolo ricoperto fino a poco fa proprio da Chalamet.
Gli incroci tra cinema, moda e idoli della Gen Z diventano sempre più fitti.
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Ansa/Getty
Kendall Jenner compie 30 anni, da modella a imprenditrice. FOTOSTORIA
Il 3 novembre 1995 nasceva la primogenita dal matrimonio tra Kris e Bruce Jenner. Catapultata nel mondo dello spettacolo con il reality 'Keeping Up with the Kardashians', iniziato quando aveva 11 anni, presto decide di buttarsi sulla passerella. La fama della famiglia, capitanata da Kim Kardashian, le apre le porte dell'alta moda: in poco tempo diventa la modella più pagata del mondo. Tra un brand di tequila di successo e le non poche polemiche che l'hanno investita negli anni, ecco la sua carriera e vita privata