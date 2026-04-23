L'attore di "Euphoria" e la top model si starebbero frequentando da qualche tempo lontano dai riflettori, rivelano alcune fonti vicine alle due celebrità. Insieme hanno partecipato ad alcuni live del Coachella in compagnia di Timothée Chalamet e Kylie Jenner

La famiglia Kardashian-Jenner è sempre protagonista delle cronache rosa e dopo le discussioni - sempre aperte - sulla coppia (ormai consolidata) Kylie Jenner Timothée Chalamet e quelle sull'altra coppia (molto più recente) Kim Kardashian Lewis Hamilton, un'altra figlia di Kris Jenner, Kendall, accende il gossip per la sua frequentazione con Jacob Elordi.

La top model americana, per la stampa a stelle e strisce, starebbe frequentando il divo di Hollywood da qualche tempo.

Il presunto legame tra i due, che non ha ufficialità e che non è stato commentato dai diretti interessati, è iniziato a diventare argomento di interesse da quando i due sono stati avvistati insieme in pubblico nel primo weekend del Coachella Festival.

L'avvicinamento avvenuto da un paio di mesi Jacob Elordi e Kendall Jenner stanno davvero insieme? La domanda echeggia ovunque, tra i social e le pagine fan di entrambi e quelle dei media di settore, sempre più interessati a capire se a Hollywood sta nascendo una nuova coppia di vip.

Dopo settimane di gossip, People Magazine rivela in esclusiva nuovi e interessanti dettagli partendo dalle parole di fonti vicine ai due.

"Si sono conosciuti negli ultimi due mesi", ha detto la fonte, confermando che la frequentazione si è sviluppata lontano dai riflettori.

Pur condividendo lo stesso ambiente e le stesse amicizie personali, l'attore e la top model non avevano mai approfondito una vera conoscenza.

Negli ultimi due mesi ci sono state diverse occasioni pubbliche rilevanti a cui entrambi hanno partecipato.

Anche agli Oscar, dove lui era candidato alla statuetta e lei era ospite del party di Vanity Fair, sono stati visti insieme ma è stata l'apparizione al Coachella al seguito di un'altra celebre coppia, Kylie Jenner e Timothée Chalamet, ad aver fatto drizzare le antenne degli appassionati di gossip. Leggi anche Kim Kardashian e Lewis Hamilton ancora insieme (questa volta a Tokyo)