Sono passati quasi due mesi dai primi avvistamenti di Kim Kadashian con Lewis Hamilton e, sebbene manchi ancora l'ufficialità della loro frequentazione, la coppia è sicuramente una delle più chiacchierate della stagione. Lo scorso fine settimana l'imprenditrice, attrice e star della reality tv è stata vista a Tokyo in compagnia del pilota che è impegnato in Asia con gli appuntamenti del Team Ferrari. Prima del Gran Premio del Giappone c'è tempo per un po' di relax e un giro di shopping a due , come documentano le foto e i video realizzati dai fan.

Un giro di shopping in tre a Tokyo

Continua in Asia la frequentazione tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton che avevano inziato la stagione da single e che, a quanto pare, dopo un Capodanno passato in compagnia di amici comuni (entrambi sono stati invitati a festeggiare al party di Kate Hudson), avrebbero deciso di far evolvere la loro amicizia di vecchia data in una relazione di tipo romantico.

L'ufficialità manca ma da qualche mese sulle pagine di gossip si parla di loro molto spesso, specie in rapporto agli vari avvistamenti dei due in giro per il mondo.

Dopo le foto scattate dai paparazzi nella riservatissima tenuta nelle Cotswald dove avrebbero passato un weekend all'insegna del relax a inizio febbraio, e altri spostamenti a due, a Parigi e poi in Ariziona (quest'ultimo, nei primi giorni di marzo), l'apparizione più recente della presunta coppia è a Tokyo, dove Hamilton dovrà gareggiare nel Gran Premio del Giappone (fissato per domenica 29 marzo) e dove Kim Kardashian si sarebbe recata in vacanza insieme alla sorella Khloé.

Non ci sono prove di impegni lavorativi in Giappone per l'imprenditrice di SKIMS e del suo viaggio a Tokyo non ci sono tracce sui suoi social (Hamilton, invece, ha pubblicato un video nelle Stories con i suoi allenamenti, una corsa in città), tuttavia i fan dei due e i media online sono stati allertati dai passanti che hanno avvistato il trio in giro tra le boutique del lusso e hanno scattato delle foto.

Sia Kardashian che Hamilton sono apparsi molto rilassati mentre passeggiavano sottobraccio e si sono anche girati per sorridere e salutare i fan.

Khloé Kardashian seguiva a poca distanza la sorella e il pilota mentre uscivano dal negozio di Vivienne Westwood.