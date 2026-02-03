Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono una coppia? Cosa sappiamo

Secondo una rivelazione firmata The Sun, le due star sarebbero protagoniste di una nuova love story (o perlomeno di una frequentazione). Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma secondo il tabloid britannico la celebrità americana dei reality e il sette volte campione del mondo di Formula 1 avrebbero condiviso un fine settimana dall’atmosfera intima nel Regno Unito, dando nuova linfa alle voci su un legame sentimentale

Un’indiscrezione che fa rumore è quella che nelle ultime ore vorrebbe Kim Kardashian e Lewis Hamilton protagonisti della nuova love story del 2026. Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma una rivelazione firmata The Sun (in esclusiva mondiale) ha acceso i riflettori su una possibile nuova frequentazione per ciò che riguarda Kardashian. Secondo il sopracitato tabloid britannico, la celebrità americana dei reality e il sette volte campione del mondo di Formula 1 avrebbero condiviso un fine settimana dall’atmosfera intima nel Regno Unito, dando nuova linfa alle voci su un legame sentimentale.

Il racconto in esclusiva targato The Sun L’esclusiva mondiale pubblicata dal tabloid The Sun sostiene che Kim Kardashian, 45 anni, e Lewis Hamilton, 41 anni, avrebbero trascorso insieme alcuni giorni all’insegna della riservatezza. Il giornale parla apertamente di una frequentazione, evitando però di definirla come una relazione ufficiale, sottolineando come, allo stato attuale, manchi qualsiasi dichiarazione diretta da parte dei protagonisti. Approfondimento Kim Kardashian contro ChatGPT per esami falliti in Giurisprudenza

L’arrivo in Inghilterra e la scelta della location Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, Kim Kardashian sarebbe arrivata sabato pomeriggio a Oxford a bordo del suo jet privato dal valore di 100 milioni di sterline. L’atterraggio sarebbe avvenuto all’aeroporto di Oxford, con un seguito composto da numerosi bagagli e tre bodyguard. Da lì, la star si sarebbe diretta verso Estelle Manor, un esclusivo country club di lusso situato nelle Cotswolds, noto per tariffe che possono superare le 1.000 sterline a notte. Circa un’ora dopo, sempre stando alla ricostruzione del Sun, Lewis Hamilton — attualmente pilota Ferrari — avrebbe raggiunto la stessa tenuta arrivando in elicottero da Londra, con atterraggio diretto all’interno della proprietà. Approfondimento Brad Pitt gareggerà con Lewis Hamilton per un film sulla Formula Uno

Un soggiorno all’insegna della discrezione Il giornale descrive un weekend gestito con estrema attenzione alla privacy. Fonti citate da The Sun riferiscono che Kim Kardashian e Lewis Hamilton avrebbero avuto accesso esclusivo alla spa della struttura, prenotando anche un massaggio di coppia, mentre le guardie del corpo sarebbero rimaste all’esterno per evitare qualsiasi intrusione. La serata sarebbe poi proseguita con una cena organizzata in una sala privata, lontana dagli altri ospiti del resort. Un insider ha raccontato al tabloid: “Sembrava tutto molto romantico. Hanno approfittato di ogni comfort, ma volevano chiaramente stare da soli". Un ulteriore elemento sottolineato dal giornale riguarda l’assenza totale di post o contenuti sui social network durante il soggiorno, interpretata come un segnale di volontà di mantenere l’incontro lontano dai riflettori. Approfondimento Kim Kardashian spende oltre un milione all'anno per la bellezza