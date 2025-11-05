Kim Kardashian contro ChatGPT, che non le avrebbe fatto passare esami di GiurisprudenzaSpettacolo
L'imprenditrice e star dei reality, che lo scorso maggio si è laureata all'Università di Harvard, se l'è presa con l'intelligenza artificiale che le ha spesso fornito informazioni errate
“Si sbagliano sempre. Mi ha fatto fallire i test ogni volta. E allora mi arrabbio e gli urlo contro dicendo: “Mi hai fatto fallire! Perché hai fatto questo?”. E lui mi risponde”. Durante il test della macchina della verità condotto dalla cantautrice Teyana Taylor per Vanity Fair, Kim Kardashian se l’è presa con ChatGPT, che lei usa per studiare Giurisprudenza e, in particolare, “per la consulenza legale. Quindi, quando ho bisogno di sapere la risposta a una domanda, scatto una foto e la inserisco lì”. La star del reality show Al passo con i Kardashian non ha risposto alla domanda di Taylor in merito all'eventualità di considerare “barare” l’uso dell’intelligenza artificiale, ma ha piuttosto evidenziato che ChatGPT fornisce spesso informazioni errate che sfociano poi in scarse prestazioni agli esami. Per questo motivo, Kardashian ha cercato più volte di far sentire in colpa il chatbot. “Gli parlo e gli dico: “Ehi, mi farai fallire. Come ti fa sentire il fatto che hai davvero bisogno di sapere queste risposte? Vengo da te”. E poi mi risponde: “Questo ti sta solo insegnando a fidarti del tuo istinto. Sapevi la risposta fin dall’inizio”. L’influencer e imprenditrice considera ChatGPT un “nemico-amico” o un “amico tossico”, e ha suggerito che “devono fare di meglio, perché mi sto affidando a loro per farmi aiutare davvero, e lei mi sta insegnando una lezione di vita e poi sta diventando la mia terapeuta per dirmi perché devo credere in me stessa dopo che hanno dato la risposta sbagliata. Faccio screenshot di continuo e li invio nella mia chat di gruppo, tipo, “Riesci a credere che questa s*****a mi stia parlando in questo modo? È pazzesco!””.
LA LAUREA
Dopo sei anni di studi di Giurisprudenza nel tempo libero, come aveva annunciato nel 2019, il 22 maggio 2025 Kim Kardashian ha indossato la toga e il tocco nella prestigiosa Università di Harvard. “Sei anni fa Kim Kardashian ha iniziato questo programma con nient’altro che un ardente desiderio di lottare per la giustizia. Nessuna lezione di Giurisprudenza, nessuna scorciatoia da torre d’avorio, solo determinazione e una montagna di registri di casi da leggere”, ha spiegato l’avvocata Jessica Jackson, che ha contribuito alla formazione legale della star. “A questo programma, Kim ha dedicato 18 ore a settimana, 48 settimane all’anno per sei anni consecutivi. Per un totale di 5.184 ore di studio legale, tempo che si è ritagliata crescendo quattro figli, gestendo attività commerciali, girando programmi televisivi e presentandosi in tribunale per difendere gli altri”. Kardashian ha dedicato la laurea al padre Robert Kardashian, il celebre avvocato noto soprattutto per aver difeso O.J. Simpson nella causa per l’omicidio della moglie Nicole Brown, che l’ha ispirata negli studi. “Sono così orgogliosa di Kim. Ho appena lasciato il pranzo di festa per la sua laurea in Giurisprudenza, è stato un traguardo fantastico”, ha detto nelle Stories Instagram la sorella Khloé Kardashian, presente alla cerimonia insieme agli altri membri della famiglia, compresa la sorella Kourtney. Nel 2018, Kim Kardashian aveva iniziato un apprendistato in uno studio legale di San Francisco, nel 2021 aveva superato al quarto tentativo l’esame del primo anno di Giurisprudenza chiamato “Baby Bar” e il 27 marzo 2025 aveva sostenuto a Los Angeles l’esame di responsabilità professionale multistato, obbligatorio per l’abilitazione all’esercizio della professione forense in California. La star è anche una fervente sostenitrice della riforma della giustizia penale negli Stati Uniti. Ora, sullo schermo, interpreta inoltre un avvocato nella serie tv All’s Fair di Ryan Murphy (con il quale aveva collaborato già nello show American Horror Story: Delicate), che include nel cast anche Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson e la stessa Teyana Taylor.
