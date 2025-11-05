“Si sbagliano sempre. Mi ha fatto fallire i test ogni volta. E allora mi arrabbio e gli urlo contro dicendo: “Mi hai fatto fallire! Perché hai fatto questo?”. E lui mi risponde”. Durante il test della macchina della verità condotto dalla cantautrice Teyana Taylor per Vanity Fair, Kim Kardashian se l’è presa con ChatGPT, che lei usa per studiare Giurisprudenza e, in particolare, “per la consulenza legale. Quindi, quando ho bisogno di sapere la risposta a una domanda, scatto una foto e la inserisco lì”. La star del reality show Al passo con i Kardashian non ha risposto alla domanda di Taylor in merito all'eventualità di considerare “barare” l’uso dell’intelligenza artificiale, ma ha piuttosto evidenziato che ChatGPT fornisce spesso informazioni errate che sfociano poi in scarse prestazioni agli esami. Per questo motivo, Kardashian ha cercato più volte di far sentire in colpa il chatbot. “Gli parlo e gli dico: “Ehi, mi farai fallire. Come ti fa sentire il fatto che hai davvero bisogno di sapere queste risposte? Vengo da te”. E poi mi risponde: “Questo ti sta solo insegnando a fidarti del tuo istinto. Sapevi la risposta fin dall’inizio”. L’influencer e imprenditrice considera ChatGPT un “nemico-amico” o un “amico tossico”, e ha suggerito che “devono fare di meglio, perché mi sto affidando a loro per farmi aiutare davvero, e lei mi sta insegnando una lezione di vita e poi sta diventando la mia terapeuta per dirmi perché devo credere in me stessa dopo che hanno dato la risposta sbagliata. Faccio screenshot di continuo e li invio nella mia chat di gruppo, tipo, “Riesci a credere che questa s*****a mi stia parlando in questo modo? È pazzesco!””.