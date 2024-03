American Horror Story: Delicate, il trailer della Parte 2

A sei mesi dalla messa in onda dei primi episodi, la stagione numero dodici dell'acclamata serie antologica è pronta a tornare sul piccolo schermo per sciogliere i nodi della storia della maternità controversa della protagonista Emma Roberts sempre più trascinata nella spirale della follia nella quale Siobhan Corbyn/Kim Kardashian gioca un ruolo fondamentale

La stagione numero dodici di American Horror Story, Delicate, un ciclo di episodi tutto al femminile che vede impegnate Emma Roberts e Kim Kardashian in ruoli da protagoniste, si fa sempre più avvincente, come provano le immagini del trailer ufficiale che anticipa il contenuto delle ultime puntate che saranno trasmesse su Hulu a partire dal prossimo 3 aprile (poi riprese in italiano da Disney + e visibili anche su Sky e Now).

Dopo la messa in onda dei primi cinque episodi lo scorso autunno, e una pausa resa ancora più lunga dagli scioperi di Hollywood, il pubblico della serie potrà finalmente scoprire quale malvagità si nasconde dietro alle disavventure della protagonista Emma Roberst, l'attrice Anna Alcott, divisa tra le sue ambizioni professionali e il desiderio di avere un figlio.

Chi sono gli antagonisti in questa storia che si snoda nel mondo tutt'altro che dorato di Hollywood? Il trailer fornisce più di un indizio ma i sospetti convergono su Siobhan Corbyn, una Kim Kardashian più cattiva e affascinante che mai.

Kardashian la cattiva della storia? Nel trailer ufficiale della seconda parte di Delicate, ovvero, American Horror Story stagione 12, ci sono tutti gli elementi della fiaba macabra individuata fin dal 2011 da Ryan Murphy come altra faccia di una quotidianità solo apparentemente pacifica, che è la spina dorsale del prodotto più celebre e più longevo dell'autore per la televisione.

Le anticipazioni del finale di Delicate si concretizzano in un montaggio sincopato di visioni da incubo nelle quali Emma Roberts sembra soccombere sempre di più alla malvagità di Kim Kardashian, che si autodefinisce la cosa peggiore che la giovane protagonista possa trovare sulla sua strada.

Hanno davvero svelato in anticipo chi è il cattivo della storia, ovvero, il responsabile di tutto ciò che non funziona nella vita di Anna che insegue il successo e una gravidanza che tardava ad arrivare?

I fan protestano sotto alle clip del trailer ma qualcuno immagina che anche questo nuovo montaggio sia stato studiato per trarre in inganno lo spettatore con una facile soluzione.

Del resto, tutti i personaggi delle storie da brividi di American Horror Story sono ambigui e c'è da scommettere che, anche in questo caso, nella vicenda potrebbe esserci più di un villain.

Intanto, tra i commenti, il dibattito sul coinvolgimento di Kim Kardashian in questo show tiene ancora banco. Per alcuni, la star dei reality è bravissima e proprio con questa serie ha compiuto il salto di qualità. leggi anche American Horror Story: Delicate, Kim Kardashian racconta la sua esperi

American Horror Story 12: dove eravamo rimasti American Horror Story: Delicate, è tratto, come è ormai noto da Delicate Condition, un romanzo scritto da Danielle Valentine che in America uscirà solo questa estate.

Nella prima parte dello show abbiamo seguito la protagonista che si convince che qualcosa di sinistro sta incombendo sulla sua vita privata e sulla sua carriera. Determinata a fare qualsiasi cosa per ottenere ciò che vuole, pagherà un prezzo caro per le sue ambizioni. Il già difficile percorso verso la maternità si trasforma in una strada colma di ostacoli, reali e soprannaturali.

Per Emma Roberts, attrice ricorrente negli show di Ryan Murphy, questa è la sesta partecipazione a una stagione di American Horror Story (precedentemente aveva lavorati ai cicli Coven, Freak Show, Cult, Apocalypse e 1984). Per Kardashian, piacevole sorpresa, Delicate è l'inizio di una collaborazione col regista, sceneggiatore e produttore, che ha già deciso di coinvolgerla per una nuova serie legal annunciata verso la fine del 2023.

In Delicate c'è spazio anche per Cara Delevingne, modella che ormai ha più di un piede nel mondo della recitazione e che dopo l'esperienza di Only Murders in the Buildings, ha deciso di portare avanti una carriera che viaggia su un doppio binario. Ryan Murphy, del resto, non è nuovo nel dare possibilità a chi proviene da altri campi. Nella stagione 10 dello show aveva coinvolto anche Kaia Gerber che, come si sa, è una famosa modella internazionale. leggi anche Kim Kardashian sarà protagonista in una nuova serie di Ryan Murphy

