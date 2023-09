American Horror Story: Delicate – Il video di Kim Kardashian

Per recitare in una serie tv horror bisogna prima di tutto fare i conti con le proprie paure, quelle che ci seguono da bambini. Kim Kardashian è dovuta passare attraverso questo per interpretare il suo ruolo in American Horror Story: Delicate, la serie FX che negli Stati Uniti è andata in onda il 20 settembre e che in Italia arriverà su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick).

In un video pubblicato sui social del franchise creato da Ryan Murphy, l’attrice, resa irriconoscibile dallo straordinario lavoro svolto al trucco, parla per esempio della sua aracnofobia, la paura dei ragni (potete vedere il video nel tweet embeddato qui sotto).