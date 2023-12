Kim Kardashian sarà protagonista in una nuova serie di Ryan Murphy

Il magazine statunitense Deadline riporta in esclusiva la notizia. La modella e attrice si riunirà con il creatore di “American Horror Story”, con cui la star ha da poco collaborato per partecipare alla nuova stagione dello show, intitolata “American Horror Story: Delicate”, per recitare come protagonista di una serie di genere legal di Hulu

Il magazine statunitense Deadline riporta in esclusiva la notizia per cui Kim Kardashian si riunirà con il creatore di American Horror Story Ryan Murphy (con cui la diva ha da poco collaborato per partecipare alla nuova stagione dello show, intitolata American Horror Story: Delicate) per recitare come protagonista di una serie televisiva di genere legal che andrà in onda su Hulu. Dopo la sua interpretazione di successo nel nuovo capitolo della serie antologica dell'orrore, Kim Kardashian si è aperta la strada nel mondo del piccolo schermo, e in generale della recitazione, dato che anche il grande schermo la richiede a gran voce. Il suo primo film da protagonista, The Fifth Wheel, è appena stato venduto a Netflix dopo un'asta, pare quindi che girerà questa nuova serie di Hulu dopo aver terminato le riprese della pellicola cinematografica. Per quanto riguarda questa nuova serie TV, Kim Kardashian lavorerà ancora una volta assieme al co-creatore/produttore esecutivo di American Horror Story, Murphy appunto, per un nuovo progetto che è stato acquistato da Hulu, che non a caso è la casa della famosa serie reality The Kardashians. Da ciò che ha appreso e riportato Deadline, si tratta di un dramma di genere legal scritto da Jon Robin Baitz, creatore di Brothers & Sisters, autore dell'attesissimo prossimo capitolo di Feud di Murphy: Capote Vs. The Swans, e Joe Baken.

Murphy, Baitz e Baken hanno presentato l'idea della serie TV a Kardashian e Kris Jenner, la manager dei fratelli Kardashian-Jenner nonché produttrice esecutiva della loro serie The Kardashians. Entrambe, Kim e Kris, si sarebbero impegnate immediatamente, stando a ciò che è stato riportato dalle fonti a Deadline. Murphy, Kardashian e Jenner hanno quindi venduto il progetto a Hulu, che lo ha accettato di buon grado soprattutto dopo l'enorme successo che il reality The Kardashians e la serie American Horror Story: Delicate hanno riscosso sulla piattaforma. “Nel tentativo di mantenere Kardashian e Jenner nel progetto, Hulu ha acquistato l'idea durante la presentazione, impegnandosi in quello che alcune fonti dicono essere un ordine diretto per la produzione”, scrive in queste ore Nellie Andreeva su Deadline.

Mentre i contratti sono ancora in fase di definizione, si sa già che Murphy, Kardashian e Jenner sono tutti produttori esecutivi della serie televisiva. È già iniziata la fase di casting preliminare, esplorando idee per altre tre attrici che interpreteranno le affascinanti e talentuose colleghe avvocate di Kardashian. Pare inoltre ci sia un attore di A-list in lizza per interpretare l'interesse amoroso della protagonista interpretato da Kim Kardashian. Si prevede che la serie inizierà la produzione alla fine del 2024, per una première all'inizio del 2025, secondo le fonti interpellate da Deadline.

Per Kardashian, il ruolo da avvocato non risulterà troppo lontano dalla realtà, dato che sta studiando per l'esame d'avvocato dopo aver superato l'esame preliminare lo scorso anno. Invece per quanto riguarda il suo debutto da attrice, Kim Kardashian in American Horror Story: Delicate interpreta l'addetta all'ufficio stampa di un'attrice, impersonata da Emma Roberts. Prima che dimostrasse tutto il suo talento, molti fan della serie di Murphy erano scettici circa la scelta di casting di Kim Kardashian, tuttavia la diva ha sorpreso tutti con una performance considerata eccelsa, ben accolta dalla critica e anche dai cultori dello show. Da un giorno all'altro, Kim Kardashian è quindi diventata un'attrice molto richiesta per progetti incorniciati sia dal piccolo che dal grande schermo. Il suo primo film da protagonista, The Fifth Wheel, è appena stato venduto a Netflix dopo un'asta (e pare che girerà questa nuova serie di Hulu dopo aver terminato le riprese della pellicola cinematografica).

Sarà la prima serie di Murphy per Hulu

Questa sarà la prima serie di Murphy per Hulu. Dopo una serie di successi su reti televisive e via cavo tramite la 20th TV (successi tra cui ricordiamo Glee, American Horror Story, American Crime Story e Feud) è passato allo streaming con un accordo con Netflix, per cui ha prodotto le serie di successo Monster e The Watcher, entrambe entrate nella lista delle 10 serie più popolari in inglese di Netflix al momento del loro rilascio e rinnovate per nuovi episodi. Ricordiamo che Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story rimane al terzo posto nella classifica globale di tutti i tempi di Netflix.

Intanto American Horror Story: Delicate con protagoniste Kim Kardashian ed Emma Roberts sta proseguendo. La seconda parte è infatti attualmente in fase di riprese, insieme all'imminente Gladiator: American Sports Story, con Josh Andrés Rivera nei panni di Aaron Hernandez, entrambi su FX, e le nuove stagioni di 9-1-1 su ABC e 9-1-1: Lone Star su Fox. E in arrivo su FX c’è la première di Feud: Capote Vs. The Swans nell'inverno del 2024.

Kim Kardashian ha un asso nella manica, anzi: 363 milioni di assi nella manica

Kardashian è riuscita a sfruttare la sua enorme influenza sui social media, con ben 363 milioni di follower solo su Instagram, per costruire imprese di successo. La sua popolarità in rete è di certo un asso nella manica.

Il successo della sua linea di moda chiamata Skims conferma che proprio la fama social rende Kim Kardashian una potenza senza paragoni, un po' quello che da noi è Chiara Ferragni.

I precedenti crediti cinematografici di Kim Kardashian includono partecipazioni a più episodi della serie TV Drop Dead Diva, un’interpretazione vocale in due film d’animazione di PAW Patrol e una conduzione del Saturday Night Live.

Invece la serie reality The Kardashians ha fatto il proprio debutto nel 2022 come la première più importante di Hulu e rimane uno degli show che ha avuto la performance migliore sulla piattaforma, con quattro stagioni da 10 episodi rilasciate fino ad oggi.

Per la mamma-manager Kris Jenner, che ha prodotto il suo talk show e una serie di reality con la sua mega famiglia, da Keeping Up With the Kardashians su E! a The Kardashans su Hulu, questo segna il suo debutto nella produzione sceneggiata, passando dal mondo dei reality a quello della fiction.