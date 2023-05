Kim Kardashian prende lezioni di recitazione per American Horror Story

L’imprenditrice e star della televisione americana sta lavorando con un insegnante di recitazione per prepararsi al ruolo che dovrà interpretare nella serie TV in uscita. Lo riporta in esclusiva in queste ore il magazine statunitense Variety, a cui Kim Kardashian ha rivelato della sua imminente parte in "American Horror Story: Delicate"

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Kim Kardashian sta lavorando con un insegnante di recitazione per prepararsi al ruolo che dovrà interpretare nella serie televisiva in uscita, intitolata American Horror Story: Delicate. Lo riporta in esclusiva in queste ore il magazine statunitense Variety, a cui Kim Kardashian ha rivelato del suo ruolo imminente nella nuova stagione del franchise televisivo dell'orrore.

Mentre camminava sul tappeto del Met Gala del 1° maggio, Kim Kardashian ha parlato con Marc Malkin di Variety, dichiarando quanto segue: “Inizieremo a girare le mie cose alla fine di questo mese. Ma la produzione è già iniziata e sono così eccitata!”.



Sebbene non possa anticipare molto sul ruolo, ha detto: “È davvero divertente uscire dalla tua zona di comfort e provare qualcosa di nuovo e crescere. Sono così eccitata per l'esperienza”.

A quel punto Marc Malkin le ha chiesto se stesse prendendo lezioni di recitazione per prepararsi meglio, e lei ha risposto di sì. “Sto prendendo lezioni, ovviamente! È una sfida. Mi piace sfidare me stessa”.



La dodicesima stagione dello show

American Horror Story: Delicate è la dodicesima stagione dello show antologico, che vede nel cast anche Emma Roberts, Matt Czuchry, Cara Delevingne, Annabelle Dexter-Jones, MJ Rodriguez e Odessa A'zion. È basato sul romanzo di prossima uscita Delicate Condition di Danielle Valentine, e si dice che sia una storia spaventosa sulla scia di Rosemary's Baby, spiega Variety.

approfondimento Met Gala 2023, l'incontro tra Kim Kardashian e Pete Davidson FOTO

Questa non è la prima volta che Kim Kardashian si dà alla fiction

Kim Kardashian è un grande nome dei reality televisivi, tuttavia questa non sarà la prima volta in cui si calerà in un ruolo diverso da quello del suo nome e cognome. Già in passato, infatti, le era capitato di recitare in parti inventate, per esempio in Disaster Movie del 2008, Temptation: Confessions of a Marriage Counselor del 2013 e PAW Patrol: The Movie del 2021.

Tuttavia questo particolare ruolo (ancora top secret) che Kim Kardashian interpreterà nella nuova stagione di American Horror Story potrebbe consacrarla al mondo della recitazione. Tutto sta nella buona riuscita della sua interpretazione, staremo a vedere... Per questo motivo la diva si è affidata a un coach. approfondimento Kim Kardashian sarà l'antagonista in American Horror Story 12

L'outfit di Kim Kardashian al Met Gala 2023 Intanto il look sfoggiato da Kim Kardashian in occasione del Met Gala non è passato inosservato. È stato disegnato da Schiaparelli e, secondo un comunicato stampa diramato in concomitanza con l'evento, la star “indossava una gonna drappeggiata e un top realizzati con oltre 50.000 perle d'acqua dolce e oltre 16.000 cristalli, il corsetto modellato è in raso cipria, con una stola in faille lavato bianco osso. Il suo girocollo, gli orecchini pendenti di perle e l'anello articolato sono realizzati in cristalli e perle barocche uniche. Il look della signora Kardashian ha richiesto una dozzina di artigiani e oltre 1.000 ore per essere creato, poiché ogni filo di perle è stato infilato e drappeggiato sul suo corpo”.



Di seguito potete guardare l’outfit di Kim Kardashian indossato in occasione del Met Gala. E vi mostriamo anche il video condiviso dall'account ufficiale di Twitter di Variety in cui Kim Kardashian confessa che sta prendendo lezioni di recitazione.



Kim Kardashian says she's shooting #AmericanHorrorStory at the end of the month and teases her upcoming role. "I like to challenge myself." https://t.co/OcPy5cjK1f pic.twitter.com/WJFAmWSepH — Variety (@Variety) May 2, 2023