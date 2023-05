Met Gala 2023, l'incontro tra Kim Kardashian e Pete Davidson FOTO

La ex coppia si rincontra all’evento nove mesi dopo la rottura Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Lo scorso anno Kim Kardashian aveva scioccato la scalinata del Met Gala indossando lo storico abito di Marilyn Monroe, oltre che per aver debuttato all’evento con il suo fidanzato di allora Pete Davidson. Molte cose sono però cambiate nel frattempo: quest’anno Kim Kardashian è infatti tornata all’appuntamento fashion più importante del mondo con un vestito di sole perle di Schiaparelli e senza accompagnatore. Ma non è stata la sola, perché al Met Gala del 2023 è tornato anche il suo ex fidanzato Pete Davidson e le foto dei due ex sorpresi a chiacchierare non si sono fatte di certo attendere nel fare giro di Internet.

Gli ingressi separati Se l’anno scorso il comico Pete Davidson (30 anni) aiutava la fidanzata Kim Kardashian (42 anni) a salire le scale nell’attillato vestito vintage di Marilyn Monroe, quest’anno i due vip hanno solcato la soglia del Metropolitan Museum of Art di New York in momenti ed ingressi distinti. La ex coppia ha dunque preso parte separatamente all’evento di lunedì 1° maggio, che quest’anno ha voluto celebrare il lavoro del compianto genio della moda Karl Lagerfeld. Kim Kardashian ha scelto di rendere omaggio allo stilista e direttore creativo con un completo che richiama uno degli elementi più utilizzati da Lagerfeld, nonché la perla. La star ha indossato infatti un abito ideato su misura da Schiaparelli composto da più di cinquantamila perle e realizzato in più di mille ore di lavoro. Come sempre, è invece molto più semplice il look dell’ex fidanzato Pete Davidson, che ha scelto di vestirsi con una maglietta di Fendi, dei pantaloni di pelle ed un trench. approfondimento Dopo 9 mesi di fuoco, Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati

FOTOGALLERY Immagine tratta dal profilo Instagram @kimkardashian Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Kim Kardashian e Pete Davidson, la storia d'amore della coppia. FOTO Kim Kardashian e Pete Davidson fanno sul serio. L'influencer e il comico non si nascondono più, come dimostrano le ripetute apparizioni insieme. Prima a Los Angeles, sul red carpet della premiere di The Kardashians, il nuovo reality dedicato alla vita patinata della celebre famiglia; poi sui social, con un altro scatto di coppia. Ripercorriamo allora, in queste immagini, la neonata relazione tra Kim Kardashian e Pete Davidson Inizialmente era solo un rumors, oggi invece la storia d'amore fra Kim Kardashian e Pete Davidson è ufficiale. La celebre star della tv americana e il comico del Saturday Night Live stanno insieme e non si nascondono più. La prima immagine social risale allo scorso 11 marzo, quando Kim Kardashian ha pubblicato una foto con il comico, scattata durante un momento di complicità e divertimento in un hotel Kim Kardashian e Pete Davidson si sono incontrati (e baciati) per la prima volta al Saturday Night Live, durante uno sketch comico Una delle primissime paparazzate risale ad ottobre 2021, quando i due sono stati beccati sulle montagne russe, in un luna park californiano. Da quel momento non sono mancate le occasioni, per i fotografi, di immortalare i due insieme

L’incontro La ex coppia, che si sarebbe lasciata nell’agosto del 2022 dopo nove mesi di frequentazione, è stata fotografata mentre chiacchierava in compagnia del cantante Usher. Tra le diverse ipotesi avanzate in merito alla loro rottura, come le agende lavorative troppo impegnate, la differenza di età o il corrispettivo bisogno di focalizzarsi sulla propria carriera, non è mai stato chiarito realmente il vero motivo del loro allontanamento. Quel che è certo è che nell’agosto nel 2022, una fonte ha comunicato che Kim e Pete avessero “deciso di restare solo amici". Ed effettivamente l’attore statunitense e la fondatrice di Skims sembrerebbero essere davvero rimasti in buoni rapporti, come confermerebbero proprio gli scatti che li ritraggono parlare e ridere insieme durante l’evento del Met Gala. GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip

©Getty

Non solo un evento di moda Al Met Gala del 2023 Pete Davidson non si è imbattuto solamente nell’ex fidanzata Kim Kardashian, dal momento che il comico non ha potuto a fare a meno di incontrare anche la ex fiamma Emily Ratajkowski. Ma non è stato l’unico a dover gestire incontri compromettenti ed imbarazzanti, perché anche proprio la stessa modella Ratajkowski ha a sua volta dovuto fare i conti con la compresenza all’evento dell’attrice e regista Olivia Wilde. Tra le due, i rapporti si sarebbero infatti incrinati dopo che la modella è stata fotografata mentre baciava l’ex fidanzato di Wilde, Harry Styles. D’altro canto si sa che il Met Gala, oltre che a essere l’evento più prestigioso del mondo della moda, è anche un noto palcoscenico di incontri e situazioni complicate, imbarazzanti e divertenti tra i personaggi dello spettacolo che ne prendono parte.