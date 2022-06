Ripley's: "Kim Kardashian non ha rovinato il vestito di Marilyn Monroe"

Dopo giorni di accuse rivolte all'imprenditrice e star della tv e a Ripley's , attuale proprietario e custode del capo, la parola passa proprio al museo che con una nota ufficiale , diffusa via social, ha spiegato la sua posizione sulla faccenda: la Kardashian non avrebbe alcuna responsabilità sui danni contestati all'abito.

Il polverone alzato dallo storico del costume Scott Fortner, rilanciato sui social media da Diet Prada, a proposito del prestito del vestito di Marilyn Monroe a Kim Kardashian per il Met Gala, abito che si sarebbe rovinato con l'uso dopo l'evento, non accenna ad attenuarsi.

La risposta del museo sullo stato del vestito

approfondimento

Kim Kardashian potrebbe aver rovinato il vestito di Marilyn Monroe

Il prestito a Kim Kardashian del famoso “Happy Birthday Mr. President Dress” per il Met Gala 2022 sarebbe stata un'operazione con rischio calcolato, questa in sostanza la replica di Ripley's Believe It or Not che è stato l'oggetto di un'infuocata polemica legata alla leggerezza con cui sarebbe stato concesso l'abito per un'operazione di puro ritorno di immagine.

La visibilità è senz'altro una delle ragioni per cui il museo della Florida, che è gestito da privati, ha concesso alla Kardashian il vestito appartenuto alla diva di Hollywood perché non c'è dubbio - si legge nella nota - che l'apparizione al Met Gala sia stata una occasione senza eguali di far conoscere il capo alle giovani generazioni e al grande pubblico che hanno mostrato grande interesse per l'abito approfondendone la storia nelle settimane successive all'evento.