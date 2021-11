I rumors che serpeggiano impazziti danno questo nome come il nuovo love della regina del gossip. Aspettando che i diretti interessati dichiarino qualcosa a riguardo (anche se, per ora, fonti vicine a Kim Kardashian smentirebbero le voci, dicendo che tra i due ci sarebbe solo amicizia, nata in occasione dell'ospitata di lei al Saturday Night Live in cui lui lavora), scopriamo assieme chi è questo amico o “forse-qualcosa-di-più” della K numero uno

In occasione della sua ospitata al SNL, Kim Kardashian ha intrattenuto il pubblico con parecchi sketch, molti dei quali l'hanno vista in compagnia di Pete Davidson, che da anni è un membro fisso del cast del programma. Quindi “galeotto fu il Saturday Night Live”…

Pete Davidson è il nome che nelle ultime ore riecheggia sui social, amplificato dal megafono dei rumors e di chi vede una storia d’amore ovunque, anche tra le pagine dell’elenco telefonico… Secondo alcune insistenti voci, Pete Davidson potrebbe essere la nuova fiamma di Kim Kardashian. A intricare la trama dell'elenco telefonico di cui sopra c'è una parte fotografica del romanzo rosa (anzi, del film: quello che si sono fatti i fan, per adesso). Eppure la parte fotografica sembrerebbe ben più eloquente della parte scritta: lui e lei infatti sono stati effettivamente paparazzati assieme alcuni giorni fa, in occasione di un appuntamento non di coppia ma di gruppo presso Knott's Scary Farm, un parco a tema Halloween situato a Buena Park in California. Niente cenetta a lume di candela, niente tête-à-tête con cinemino annesso, niente “Vuoi salire da me a bere qualcosa?”. Eppure c’è già chi sente nell'aria l'intenso odore dei fiori d'arancio... Al primo appuntamento c'era anche una delle sorelle, Kourtney Kardashian, il suo promesso sposo Travis Barker e altri amici. Però i due sarebbero stati sorpresi mentre si tenevano la mano durante un giro sulle montagne russe. C'è anche chi, mano per mano a parte, avrebbe visto tanto ma tanto feeling serpeggiare tra i due. Persone vicine a Kim Kardashian hanno però messo subito a tacere le voci, spiegando che tra Kim e Pete non c'è nulla di più di una normalissima amicizia. Hanno rivelato che si sono conosciuti meglio in occasione del Saturday Night Live e che da allora si trovano bene assieme, ma solo ed esclusivamente come amici. La fondatrice di Skims alcune settimane fa è stata ospite del celebre show serale che va in onda ogni settimana sulla rete americana NBC.

Pare sia stato proprio Travis a invitarlo a unirsi a loro per visitare la Knott’s Scary Farm, seguendo la tradizione che l'ex batterista dei Blink 182 onora ogni anno in occasione della festa del 31 ottobre.

Eppure non tutti credono a questa nuova favola disneyana targata giorni nostri. C'è chi il principe azzurro non lo vuole proprio mandare in pensione, neanche se ormai è avvizzito e rugoso come Benjamin Button o ha più cataratta di Mr. Magoo. Comunque sia, i protagonisti di questa vecchia o nuova favola, d'amore o di amicizia che sia, sono single, questo è un dato di fatto: Pete Davidson ha recentemente terminato la sua relazione con Phoebe Dynevor mentre lei, come ben sappiamo, ha ufficializzato da poco il divorzio con Kanye West, benché il rapporto con l'ex marito sia ottimo e super amichevole.

La sua comicità da sempre tocca tematiche scottanti, come l'uso di marijuana, il sesso e tante situazioni a dir poco scomode che ha vissuto ai tempi della scuola. Inoltre è stato più volte criticato per alcune battute a dir poco taglienti dei suoi sketch comici, come vedremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Al secolo Peter Michael Davidson ma per tutti Pete, è nato a New York nel 1993 (quindi, udite udite: ha 13 anni in meno di Kim Kardashian, che è classe 1980).

Per chi ancora non conoscesse Davidson, si tratta dell'attore e comico statunitense che da anni è membro del cast del Saturday Night Live.

Il motivo sarebbe una notevole lontananza caratteriale (e generale) tra Kim Kardashian e Pete Davidson. Perché per molti sarebbe come dire che Paris Hilton esce con Steve ‘O di Jackass, ecco.

Nel 2013 ha recitato come guest star in un episodio della serie Brooklyn Nine-Nine.

Tra il 2013 e il 2014, si è esibito come stand-up comedian in svariati programmi targati USA, tra cui il celebre Jimmy Kimmel Live!

Nel maggio 2020 è uscito il film The King of Staten Island, in cui Davidson recita nel ruolo di protagonista. Si tratta di una pellicola diretta da Judd Apatow che racconta la vita romanzata dello stesso Pete Davidson, co-autore assieme al regista Judd Apatow e a Dave Sirius della sceneggiatura semi-autobiografica.

Nel febbraio 2020 ha pubblicato il suo speciale di stand up Alive from New York su Netflix.

Nel 2016 Davidson è stato inserito nella lista di Forbes dedicata ai più influenti under 30. Il 13 settembre 2019 il suo nome viene annunciato tra gli interpreti del film The Suicide Squad - Missione suicida, pellicola che fa parte del DC Extended Universe.

Sempre nel 2015 partecipa al Comedy Central Roast dedicato alla popstar Justin Bieber (si tratta di uno show TV in cui una celebrità viene messa pubblicamente alla gogna, trasformata in bersaglio di ironia, sarcasmo, battute e insulti, chiaramente rimanendo in un contesto amichevole, comico e goliardico, ndr).

Le parole offensive a un veterano di guerra



Oltre al successo e alla sua innata - e innegabile - simpatia, in grado di contagiare chiunque, Pete Davidson è stato al centro anche di numerose critiche.

È stato criticato per sue battute non annoverabili al politically correct, ecco.



Nel novembre del 2018 ha dato scandalo per i commenti ironici e sarcastici circa l'ex sigillo degli Stati Uniti e in seguito membro della Camera dei Rappresentanti, Dan Crenshaw. Quest'ultimo indossa una benda sull'occhio per colpa di un incidente avvenuto durante la guerra in Afghanistan in cui ha combattuto ma Davidson in un suo sketch comico l’ha paragonato a un "sicario in un film porno”.

Ha aggiunto: "Mi dispiace, so che ha perso la vista in guerra” ma non è bastato a placare le parole che molti, Crenshaw in primis, hanno recepito come oltraggianti, scandalose e deplorevoli.

Il sabato successivo, al SNL, Crenshaw è apparso assieme a Davidson che si è scusato pubblicamente: "Dico questo dal profondo del mio cuore: è stata una scelta scadente di parole. Quest'uomo è un eroe di guerra e si merita tutto il rispetto del mondo”.

Crenshaw ha accettato le sue scuse e ha poi ricordato agli statunitensi l’importanza di rispettare i veterani di guerra e gli eroi. In quell'occasione, il veterano ha omaggiato il padre di Pete Davidson, Scott Matthew Davidson, uno dei pompieri in servizio durante gli attentati dell'11 settembre. È stato visto per l'ultima volta salire le scale del Marriott World Trade Center, poco prima che crollasse.

All'epoca il figlio aveva solo sette anni. Ha più volte rivelato di essere stato profondamente segnato da quella grave perdita. Davidson ha il numero del distintivo da pompiere del padre, 8418, tatuato sul braccio sinistro.