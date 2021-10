Il premio Oscar è stato coinvolto in una divertente rivisitazione parodica in chiave musicale della serie record di Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ha indossato la famosa tuta numerata dei protagonisti dello show di maggior successo della piattaforma di streaming e si è cimentato in svariate sfide a tema in un’esilarante videoclip, assieme al comico Pete Davidson e a Big Wet (che firma la musica. Si tratta infatti di “Turn Up On the Weekend” di Branchez & Big Wet)

Squid Game è ormai così al centro del clamore internazionale da avere scomodato una star del calibro di Rami Malek: l'attore premio Oscar è stato coinvolto dal Saturday Night Live in una divertentissima parodia della serie record di Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Il divo, che nel 2019 è stato insignito di un Academy Award, un Golden Globe, un Premio BAFTA, uno Screen Actors Guild Award e un Satellite Award per la sua interpretazione da chapeau di Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody, qui meriterebbe un altro premio Oscar per questa sua comicissima nuova prova attoriale.



La star di Mr. Robot ha indossato per una notte l’ormai celeberrima tuta numerata che vestono i protagonisti di Squid Game, cimentandosi in alcune sfide a tema.

Sfide che sono state riproposte nel videoclip postato sui canali social del Saturday Night Live, che dire che sta facendo incetta di visualizzazioni e di consensi è poco. Diciamo che sta avendo quasi lo stesso successo di ciò che parodia... Scherzi a parte, è praticamente impossibile riuscire a stare al passo con il numero di visualizzazioni di Squid Game, quindi lasciate ogni speranza voi che ci provate.

L’irresistibile sketch è stato trasmesso in TV con la messa in onda dell’episodio di SNL, la puntata di sabato 16 ottobre durante la quale Malek e il comico Pete Davidson hanno ripercorso le principali tappe della serie in salsa ironica (e un po’ country, in alcuni snodi narrativi del video).

Potete vedere questo piccolo gioiellino parodico nel video che trovate in alto.

Rami Malek è la prima donna, anche se il suo comprimario gli dà del filo da torcere… Il comico Pete Davidson è l'altro grande protagonista di questo videoclip dalle atmosfere in salsa country, tutto giocato sulle citazioni della serie televisiva sudcoreana che sta battendo qualsiasi record di visualizzazione su Netflix.

Nel suo primo mese di uscita, Squid Game ha ottenuto 111 milioni di visualizzazioni circa, diventando il più grande lancio della storia della piattaforma di streaming.

Una serie che ha smesso di essere solo tale, diventando vero e proprio fenomeno di cultura pop. Innumerevoli sono ormai le parodie, le citazioni, gli omaggi e i meme che si stanno moltiplicando sia in rete sia sui media in generale. Sia al bar, anche.



Potete guardare il video “Squid Game - SNL” pubblicato dal Saturday Night Live nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.