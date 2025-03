Laguna Blu, nuova sitcom con Brooke Shields rievoca atmosfere del cult

Almost Paradise, un titolo che in sole due parole ci lascia immaginare le avventure e le disavventure di una coppia di coniugi bloccata su un'isola deserta per decenni. La coppia del nuovo show potrebbe essere composta da Brooke Shields e da David Spade, due attori che hanno dato prova di saper interpretare molto bene i ruoli comici. Il condizionale è d'obbligo perché sebbene il progetto abbia contorni molto certi, nessuno dei due attori ha ancora siglato per la parte e la stessa Fox, che ha commissionato due sceneggiature, ha ancora detto l'ultima parola su un prodotto targato Kapital Entertainment. L'idea della sitcom è nata dall'incontro tra Aaron Kaplan CEO di Kapital Entertainment e Brooke Shields che, nonostante abbia accumulato ruoli su ruoli dopo quello della protagonista di Laguna Blu, è rimasta nei cuori del pubblico per quella parte iconica quanto controversa.

Tra Laguna Blu e L'isola di Gilligan

Brooke Shields dovrebbe essere la co-protagonista del progetto insieme a David Spade, attore comico statunitense con una lunga carriera alle spalle, costellata di ruoli per il cinema e per la tv, incluse varie stagioni al Saturday Night Live.

Per Shields e Spade si tratterebbe di una reunion in quanto i due hanno condiviso in passato la sitcom lunga sette stagioni Just Shoot Me! trasmessa fino al 2003.

Nel progetto è stato coinvolto Danny Zuker, che vanta larga esperienza nello stesso genere.

Zuker, che è stato uno degli autori e produttori di Modern Family e che ha scritto anche qualche epidodio di Just Shoot Me!, ha rafforzato il legame con Laguna Blu parlando del nuovo prodotto come dell'incrocio tra il cult degli anni Ottanta e L'isola di Gilligan, serie televisiva statunitense degli anni Sessanta in cui un gruppo di naufraghi prova a lasciare un'isola sperduta vedendo fallire ogni volta i propri piani di fuga.