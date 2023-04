Brooke Shields, Pretty Baby: il primo bacio a 11 anni ad attore di 29

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

A soli 11 anni, Brooke Shields ha recitato nel ruolo di una prostituta bambina in Pretty Baby, film del 1978 diretto dal regista francese Louis Malle. Come ricordato da Rolling Stone, in una delle scene l’attrice viene offerta all’asta al miglior offerente, mentre in un’altra bacia l’attore Keith Carradine, che all’epoca aveva 29 anni. Prima di allora, Shields non aveva mai baciato nessuno. “Questo è un momento che volevo presentare ed esaminare perché, anche se la bambina Brooke era pienamente consapevole del ruolo che stava interpretando, e anche se aveva realizzato che recitare era simulazione, non posso fare a meno di pensare: “Questa è una reale ragazzina di undici anni che deve baciare un vero uomo di 29 anni”” ha commentato Lana Wilson, regista del documentario Pretty Baby: Brooke Shields sulla vita e sulla carriera dell’attrice, che uscirà su Hulu il 3 aprile. “Quello inevitabilmente è reale. E l’impatto di ciò è altrettanto reale. L’undicenne Brooke ha espresso disagio durante le riprese di questo momento, ma quel disagio non è stato preso seriamente dal regista”. Dopo essersi ritratta disgustata, Shields era infatti stata rimproverata da Malle a pochi metri dalla madre Teri, che però era rimasta impassibile. “Il film e la storia di Brooke, per me, non riguardano solo Hollywood. Riguardano l’oggettivazione delle ragazze e delle donne in generale” ha proseguito Wilson. “Brooke è una versione nucleare di cosa significa essere trattate come un meraviglioso oggetto, oggettivato da milioni di persone senza che nemmeno se ne rendano conto. Ciò che il documentario chiede è: che tipo di impatto psicologico ha su una persona?”.