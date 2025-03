Selena Gomez e Benny Blanco, è uscito l'album I Said I Love You First

L’uscita dell’album I Said I Love You First è stata accompagnata dal videoclip del nuovo singolo Younger & Hotter Than Me

Selena Gomez e Benny Blanco hanno pubblicato il loro album in collaborazione I Said I Love You First. Parallelamente all’uscita del disco, la coppia ha lanciato il videoclip del nuovo singolo Younger & Hotter Than Me.

selena gomez e benny blanco, è uscito I Said I Love You First Un album che ripercorre la storia d’amore della coppia, nella vita e nella musica, tra momenti di spensieratezza e attimi di riflessione profonda, Benny Blanco e Selena Gomez hanno finalmente lanciato l’atteso progetto. La cantante ha ringraziato il partner in un post condiviso sul suo profilo Instagram da oltre 420.000.000 di follower: “Benny, grazie per essere stato il mio personale viaggio lungo tutto questo processo. Queste canzoni rappresentano il nostro passato, il presente e il futuro… qualcosa che non vedo l’ora di vivere con te da ora fino all’eternità. Grazie per aver messo il tuo amore incondizionato nella creazione di questo progetto con me”. Approfondimento Selena Gomez, Gracie Abrams e Benny Blanco, il videoclip del brano

Dopo aver ringraziato i collaboratori, Selena Gomez ha lasciato un messaggio anche ai fan: “Grazie ai miei fan fantastici che sono cresciuti con me e mi hanno sostenuta lungo ogni capitolo di questa storia. Spero amiate le canzoni quanto me e che vi aiutino lungo il vostro viaggio. Grazie per essere parte del mio, significa davvero il mondo per me”. Approfondimento Selena Gomez e Benny Blanco annunciano il nuovo singolo Sunset Blvd

Dopo la pubblicazione di Scared of Loving You, Call Me When You Break Up con Gracie Abrams e Sunset Blvd, la coppia ha lanciato il nuovo singolo Younger & Hotter Than Me. Selena Gomez ha raccontato. “Durante la creazione I Said I Love You First, Benny e io abbiamo esplorato così tanti lati di noi come individui singoli e come coppia. Adoro il lato divertente di Sunset Blvd, spensierato e audacemente innamorato, ma allo stesso modo amo le nostre parti più morbide, tranquille e introspettive"