Selena Gomez e Benny Blanco, il videoclip del nuovo branoo Sunset Blvd

Selena Gomez e Benny Blanco hanno pubblicato il videoclip di Sunset Blvd, il nuovo singolo estratto dal joint album I Said I Love You First in arrivo sul mercato tra pochi giorni, più precisamente il 21 marzo.

Selena Gomez e Benny blanco, il nuovo brano Benny Blanco e Selena Gomez sono una coppia nella musica e nella vita. La popstar e il produttore hanno lanciato il videoclip del nuovo brano ispirato al luogo del loro primo appuntamento. La cantante ha scritto sul suo profilo Instagram: “Sunset Blvd sarà sempre un posto speciale per noi”. Il brano sarà contenuto nel progetto discografico I Said I Love You First in uscita venerdì 21 marzo. All’interno anche i singoli Scared of Loving You e Call Me When You Break Up con Gracie Abrams. Approfondimento Selena Gomez, Gracie Abrams e Benny Blanco, il videoclip del brano

Nel corso degli anni Selena Gomez (FOTO) ha regalato al pubblico grandi successi, ricordiamo Same Old Love, Kill Em with Kindness, Wolves con Marshmello e Lose You to Love Me. Approfondimento Selena Gomez, la foto dell'anello di fidanzamento