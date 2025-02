Selena Gomez, Gracie Abrams e Benny Blanco, il videoclip del brano

La canzone sarà inclusa nel joint album I Said I Love You First di Benny Blanco e Selena Gomez in uscita il 21 marzo

È uscita Call Me When You Break Up, la collaborazione di Selena Gomez e Benny Blanco con Gracie Abrams. La voce di Lose You To Love Me (FOTO) ha pubblicato il videoclip del brano.

Call Me When You Break Up, è uscito il video del brano Il 21 marzo Selena Gomez e Benny Blanco pubblicheranno il joint album I Said I Love You First. Dopo l'uscita del primo singolo Scared of Loving You, la coppia ha lanciato Call Me When You Break Up in collaborazione con Gracie Abrams. Parallelamente, Selena Gomez ha condiviso il videoclip del brano realizzato con uno smartphone. La cantante ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre 420.000.000 di follower: “Mi sono davvero divertita moltissimo a fare questa canzone e questo video con questi due!”. Gracie Abrams ha dichiarato: “Grazie per avermi incluso nella vostra magia”. Approfondimento Selena Gomez, la foto dell'anello di fidanzamento

Con una carriera nel mondo della musica e del cinema, Selena Gomez è una delle grandi protagoniste di Hollywood. Tra i suoi brani più celebri troviamo Same Old Love, Kill Em with Kindness e Wolves con Marshmello. Approfondimento Selena Gomez si è fidanzata ufficialmente con Benny Blanco

Gracie Abrams è reduce dal successo dell’album The Secret of Us, arrivato alla seconda posizione della classifica statunitense Billboard 200. Tra le canzoni più famose dell'artista ricordiamo I Love You, I’m Sorry, That’s So True e Close To You.