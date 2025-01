2/14 ©Getty

I TAVOLI E IL RED CARPET - Il tappeto rosso e le star ospiti del Beverly Hilton Hotel hanno attirato l'attenzione più di ciò che accadeva sul palco ai Golden Globe 2025. In effetti i gruppi di star erano tutti piuttosto interessanti. I tavoli più fotografati? Quello con le sorelle Elle e Dakota Fanning (e Kylie Jenner e Timothée Chalamet) e quello con Selena Gomez e Benny Blanco, freschi di fidanzamento e che in questo scatto "ricevono la benedizione" di Martin Short, collega di Gomez in Only Murders in the Building



