Il red carpet dei Golden Globes 2025, le pagelle ai look. FOTO

10/15 PH Matt Baron/BEI/Shutterstock via Ipa/Fotogramma - OConnor-Arroyo AFF-USA/Shutterstock via Ipa/Fotogramma

Ariana Grande e Cynthia Erivo, le due star di Wicked, proseguono la loro avventura l'una accanto all'altra. Dopo aver posato brevemente da sole, le due attrici e cantanti si sono riunite per i fotografi confermandosi tra le meglio vestite della stagione. Grande è in Givenchy, Erivo in Louis Vuitton. Per una sera niente colori da strega di Oz solo classicità (per Grande) e unicità (per Erivo). Voto 8 (per tutte e due)