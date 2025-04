Chi è Greta Ferro, l'attrice protagonista della serie Il Turco. FOTO

12/13 ©Kika Press

Ed ecco Greta Ferro in "salsa casual", meravigliosa anche quando non è pronta per il red carpet. Un paio di pantaloni in pelle e un maglione a collo alto in alpaca la rendono wow. Greta Ferro ha recitato anche in Chiara Lubich - L’amore vince tutto. Da non dimenticare è il suo impegno sociale: durante l’università, ha creato un’app per gli anziani per migliorare la loro vita sociale. Svolge anche volontariato con l’Ordine di Malta e aiuta persone senzatetto

