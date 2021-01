7/21 ©Fotogramma

Tra le rivoluzioni messe in campo da Chanel c'è l'uso del jersey. È il 1916 quando Rodier, industriale tessile francese, le dà in esclusiva l'uso di questo tessuto, che si rivela essere il miglior interprete delle creazioni Chanel per la sua morbidezza la capacità di rendere libero il corpo della donna