Borse moda, il fascino senza tempo dei modelli vintage e i nuovi trend

Le borse di culto più desiderate e rese celebri dalle dive

Sono quelle che oggi si chiamano hit-bag; risalgono agli anni Trenta e secondo l’autore del libro “Fifty bag that changed the world”, Robert Andersen, sono un vero e proprio numero chiuso di status symbol. Si tratta di pezzi costosi e costosissimi, che talvolta richiedono di entrare in liste d’attesa e pazientare anni per avere l’ambito accessorio. Ed è a queste che la moda di oggi non ha mai smesso di ispirarsi. A partire dalla Kelly di Hermès. Nata come porta sella, ben presto diventa il sogno di milioni di donne grazie a Grace Kelly: nel 1956 l’attrice fu immortalata mentre tentava di nascondere la sua gravidanza usando come scudo proprio la borsa che da quel momento in poi porterà il suo nome. Stesso omaggio a Jane Birkin. Durante un volo accanto al presidente della celebre casa di moda francese, la cantante si lamenta di non trovare mai niente nella sua borsetta: arriva così la Birkin, capiente e chic. Chanel crea la sua 2.55 le cui cifre indicano la data di nascita (febbraio 1955), simbolo della libertà e dell’eleganza femminile. La mitica pochette con effetto trapuntato arricchita dalla catena a tracolla, rievoca i tristi ricordi d’infanzia trascorsi in convento da mademoiselle Coco. L’epoca delle grandi invenzioni continua con le sorelle Fendi che creano il modello Baguette. E cambia la gestualità delle donne. Una piccola busta che per il nome ricorda il tipico pane francese da portare sotto il braccio. Tra le ultime nate simbolo del made in Italy e dell’artigianalità nostrana è la Miss Sicily di Dolce e Gabbana indossata con eleganza da moltissime dive, tra cui Monica Bellucci e Madonna. Modelli intramontabili che non moriranno mai e rappresentano il massimo dell'eleganza. Perfette da indossare anche con un jeans, come amano fare le celeb di tutto il mondo.