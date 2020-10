Addio a Kenzo, lo stilista giapponese aveva 81 anni

Lo stilista giapponese Kenzo Takada, classe 1939, è morto oggi, domenica a causa del Coronavirus ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ) all'età di 81 anni. "E' deceduto domenica 4 ottobre 2020 presso l'American Hospital di Neuilly-sur-Seine", ha annunciato un portavoce in una nota.Kenzo è stato il primo stilista giapponese a stabilirsi a Parigi, dove ha sviluppato tutta la sua carriera raggiungendo la fama internazionale.

Raggiunge la fama nel 1970, l’anno stesso in cui presenta la sua prima collezione al Vivienne Gallery, il successo lo porta a investire e apre la sua prima boutique Jungle Jap. L’anno dopo vince l'ambito riconoscimento Fashion Editor Club of Japan. Il designer si fa conoscere grazie alle sue sfilate scenografiche, la sua creatività lo porta ad ampliare i suoi confini, Kenzo realizza infatti anche costumi per il teatro e per il cinema. Dal 1983 il marchio Kenzo lancia una linea di abbigliamento per uomo e dal 1998 arriva la linea dei profumi, tra questi quello più celebre è senza dubbio Flower by Kenzo, lanciato nel 2000. Dal 1993 il marchio Kenzo passa alla compagnia francese LVMH. Lo stilista esce di scena nel 1999, ma si è sempre occupato di svariate collaborazioni.