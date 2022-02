The New Look, serie TV sulla storia di Christian Dior e Coco Chanel

approfondimento

Moda e cinema, 15 film per imparare a vestirsi bene

Coco Chanel e Christian Dior, i due grandi protagonisti della moda francese del secolo scorso, saranno i personaggi principali di The New Look, la nuova serie televisiva prodotta da Apple Studios in collaborazione con molti partner illustri. Il titolo, in piena fase di pre-produzione, sarà girato interamente a Parigi e ad oggi non ha ancora una data di uscita. Uniche certezze, la trama, basata sulla vera storia dei due stilisti e i nomi degli attori che li interpreteranno: il vincitore dell'Emmy Award Ben Mendelsohn e la pluripremiata Juliette Binoche.