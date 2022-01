4/15

I due film di Sex and the City sono entrambi da guardare con carta e penna a portata di mano. Non solo Carrie Bradshaw, la protagonista della serie cinematografica e televisiva, è una testimonial notevole del buon gusto: anche tutte e tre le sue amiche incarnano ciascuna uno stile. Se amate essere femme fatale molto sexy, allora la vostra donna è Samantha. Se invece siete da gusto romantico e bon ton, Charlotte fa per voi. Miranda è per chi adora il guardaroba manlike



D&G, la collezione uomo pensata per i giovani ha il volto di Machine Gun Kelly. FOTO