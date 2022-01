Prada e Adidas lanceranno il 13 gennaio a livello globale la loro collezione battezzata con il nome di "Adidas for Prada Re-Nylon".



Si tratta di un’attesissima capsule che vedrà ancora una volta una fruttuosa partnership tra Prada e Adidas, già coinvolti in parecchie collaborazioni.



Questo nuovo capitolo dell’unione dei due colossi fashion comprenderà abbigliamento, accessori, borse e calzature, tra cui spiccano tute da ginnastica di lusso, maglioni, piccole borse e nuove versioni delle sneakers Adidas Forum High e Low.



La nuova linea unisce lusso e sostenibilità, sottolineando il passaggio di Prada alla produzione basata solo ed esclusivamente sul Re-Nylon, un traguardo che il marchio è riuscito a raggiungere entro la fine del 2021, come aveva annunciato e promesso.



Il Re-Nylon è un tessuto rigenerato ottenuto dal riciclo di materie plastiche recuperate negli oceani, un materiale che a sua volta può essere “rigenerato all’infinito senza perdere qualità”, come si legge sul sito web della Maison italiana di alta moda.



“Un vero e proprio lusso che si rinnova”, aggiunge Prada sul suo nylon ecofriendly, che aiuta non solo a non sprecare materie prime vergini ma anche a ripulire le acque degli oceani dalle tonnellate di rifiuti plastici che purtroppo le invadono.



Una pietra miliare, il Re-Nylon, come sottolinea Lorenzo Bertelli, direttore marketing del gruppo Prada e responsabile della responsabilità sociale d'impresa.



"Questa partnership non riguarda solo il prodotto: si tratta di una filosofia", afferma Bertelli. “In Prada i nostri valori sono fondamentalmente fondati nelle persone, nel pianeta e nella cultura, un'ideologia condivisa da Adidas. Quest’ultima collezione è una vetrina per una fusione tra l'innovazione tecnica e la conoscenza innata dell'abbigliamento sportivo ad alte prestazioni, sinonimo di Adidas, e la visione di lusso di Prada, ma parla anche in modo più ampio. Si collega con le evoluzioni delle nostre idee di lusso, i cambiamenti nella mentalità dei consumatori e i cambiamenti nel mondo in generale. Si tratta di guardare avanti e pensare al futuro”, continua Bertelli.



La nuova collezione che Prada inaugura assieme ad Adidas vuole ridefinire l'abbigliamento sportivo di lusso, mixando alla perfezione eleganza, raffinatezza, luxury e, last but not least, sostenibilità.



Tutti gli articoli saranno realizzati in Italia impiegando il Re-Nylon di Prada.