Il rapper americano è sbarcato alla Fashion Week di Milano, insieme alla futura moglie Megan Fox, come special guest della sfilata di Dolce & Gabbana per la collezione uomo autunno-inverno 2022-2023. Un progetto di abiti pensati per i più giovani, per i quali “la moda è espressione di personalità”, e fatto di colori, gioielli sgargianti, piumini di tutte le forme e pellicce che sembrano vere, ma non lo sono