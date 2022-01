La Grande Muraglia Cinese diventa protagonista dell'installazione a opera di Bottega Veneta, il celebre brand di moda ha voluto in questo modo mandare uno speciale messaggio di auguri per il Capodanno Lunare Cinese che si celebra il primo febbraio

Simbolo di unificazione e separazione, la Grande Muraglia Cinese è anche il simbolo più amato con cui il popolo cinese ama identificarsi, e nella sua lunghissima storia ha ispirato capolavori, dipinti, poemi, opere teatrali, storie e leggende. Oggi ospita un evento di moda e si fa scenario mozzafiato per una celebrazione importantissima, il Capodanno Lunare Cinese. Il celebre marchio Bottega Veneta ha realizzato un imponente installazione artistica sul monumento antico come messaggio di auguri per le celebrazioni del primo febbraio, il giorno in cui si entra nell'anno della Tigre. La casa di moda ha inoltre corrisposto una donazione per il restauro e la manutenzione del cosiddetto "Passo Shanghai".

Il messaggio, scritto in cinese, occupa un'intera porzione della Muraglia ed è scritto in due differenti colori, il verde Bottega e l'arancio Tangerine (simbolo di buon auspicio nella cultura cinese). Gli auguri si corredano al logo del brand in caratteri occidentali. L'opera inaugura la nuova direzione creativa di Matthieu Blazy che succede a Daniel Lee.

L'anno della Tigre ha ispirato una capsule collection di Bottega Veneta che ha lanciato sul mercato il simbolo dell'animale sulle sue celeberrime borse.