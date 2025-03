Yungblud, è uscito il brano “Hello Heaven, Hello” (che dura 9 minuti)

È appena uscito un nuovo singolo di Yungblud, che si intitola Hello Heaven, Hello.

Il cantautore britannico torna con una canzone molto diversa da quella a cui ha abituato i suoi fan.

Hello Heaven, Hello (che potete ascoltare nel videoclip ufficiale, che trovate in fondo a questo articolo) si presenta infatti come una composizione dalla struttura complessa che segna una fase di cambiamento artistico e personale per la star inglese.

Il pezzo, della durata di oltre nove minuti, alterna momenti energici e intensi a passaggi più intimi, esplorando il tema della trasformazione. Questo brano traccia proprio una parabola inaspettata di transizione e ricerca personale.

Yungblud, nome d’arte di Dominic Harrison, ha descritto il nuovo singolo come un’opera di autoaffermazione. Il brano si sviluppa in tre sezioni distinte, con un crescendo musicale che culmina in un ritornello incisivo: “One step into Heaven / But first, you’ll go to hell and back” (in italiano: "Un passo verso il paradiso, ma prima dovrai attraversare l’inferno"). L’ultima parte assume invece un tono più malinconico, con il verso “There’s a chance I won’t see you tomorrow / So I will spend today saying hello” (in italiano: "C’è la possibilità che non ci vedremo domani, quindi oggi ti dico ciao"), accompagnato da sonorità più delicate.

In un comunicato stampa, il cantante ha sottolineato il suo legame con il rock, definendolo parte integrante della sua crescita: “Sono cresciuto tra le chitarre nel negozio di mio padre e di mio nonno. Il rock mi ha dato un’identità e questa canzone rappresenta la fine di un’era e l’inizio di un nuovo percorso”.



Potete ascoltare Hello Heaven, Hello nel videoclip ufficiale che trovate in fondo a questo articolo.