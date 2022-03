Yungblud e Ozzy Osbourne insieme in "The Funeral"

Yungblud e Ozzy Osbourne, la collaborazione nel video di The Funeral

approfondimento

Dopo alcuni indizi che il rocker classe ’97 aveva rilasciato alcuni giorni fa sui social - come un breve Instagram Reel in cui si mostrava insieme a Ozzy Osbourne e alla moglie Sharon, accompagnato dal messaggio: “Bringin some mates to my funeral” ovvero “Portando alcuni amici al mio funerale” - Youngblud ha confermato nel videoclip ufficiale del nuovo singolo The Funeral, diretto dal regista Christian Bresaluer, proprio la presenza del cantautore heavy metal e della moglie. Si tratta di due cameo che danno inizio e fine alla storia raccontata nella canzone, in cui Ozzy, nel suo inseparabile makeup e cappotto nero, appare dapprima di fianco alla bara di Yungblud, il cui funerale diventa un mega concerto tutto da ballare, poi al termine del video, in quello che pare un flashback, in cui il Principe delle Tenebre e la moglie investono il giovane cantante all’uscita da una festa. The Funeral, pubblicato da Yungblud lo scorso venerdì, ha tutta l’aria di essere uno dei primi inediti che comporranno la tracklist ufficiale del nuovo album in lavorazione. Con un sound che ricorda molto il periodo pop punk di fine millennio e primi anni 2000, il nuovo singolo di Yungblud ha raggiunto nelle scorse ore già importanti numeri di streaming e visualizzazioni, per la sua capacità di arricchire suoni e melodie con la freschezza e curiosità tipica delle nuove generazioni musicali.