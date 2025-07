Scandalo kiss cam, Gwyneth Paltrow portavoce di Astronomer. VIDEO

Il video con Gwyneth Paltrow

Così, a comparire davanti alle telecamere, sui social della compagnia, è sta niente meno che Gwyneth Paltrow, attrice premio Oscar e – incidentalmente – ex moglie di Chris Martin, il leader della band testimone dei fatti in questione. “Grazie per il vostro interesse in Astronomer Salve, sono Gwyneth Paltrow, sono stata assunta per un tempo molto limitato per parlare a nome degli oltre 300 dipendenti di Astronomer”, dice Paltrow nel video.