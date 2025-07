Usa, si dimette Kristin Cabot: ripresa da kiss cam a concerto Coldplay

Dopo le dimissioni di Andy Byron, ex ceo di Astronomer, arrivano anche quelle di Kristin Cabot. La responsabile delle risorse umane dell'azienda tech statunitense, ripresa nel video della “Kiss cam” durante un concerto dei Coldplay mentre abbracciava il ceo, ha rassegnato le dimissioni. L'annuncio di Cabot arriva a pochi giorni di distanza da quello di Byron, ormai ex amministratore delegato dell'azienda tech con sede a New York. I due sono finiti nei giorni scorsi al centro di uno scandalo dopo essere stati immortalati insieme su un maxischermo al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachussets.