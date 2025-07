Usa, sospesi il Ceo e la collega ripresi al concerto dei Coldplay

Andy Byron e Kristin Cabot, entrambi sposati con altre persone, hanno cercato di nascondersi alle telecamere una volta sorpresi mentre erano abbracciati. La società aveva già annunciato l'avvio di "un'indagine formale" sul video, in una nota in cui affermava che dai propri dipendenti si aspettava il rispetto di determinati "valori"

Il comunicato dela società

"Il cofondatore e product manager, Pete DeJoy, è attualmente amministratore delegato ad interim perché Andy Byron e' stato temporaneamente rimosso dal suo incarico", si legge sul profilo social di Astronomer. La società aveva precedentemente annunciato l'avvio di "un'indagine formale" sul video, in una nota in cui affermava che dai propri dipendenti si aspettava il rispetto di determinati "valori" e che "soddisfino i requisiti sia di condotta che di responsabilita'". L'azienda ha poi sostenuto che è falso il comunicato circolato in Rete e attribuito all'ex Ceo. Byron, ha assicurato, "non ha pubblicato alcun comunicato, e i resoconti in cui si afferma il contrario sono sbagliati". Nel filmato, che ha già accumulato milioni di visualizzazioni sui social, il cantante dei Coldplay, Chris Martin, dice al pubblico: "Ohi guarda quei due: o stanno avendo una relazione oppure sono molto timidi".