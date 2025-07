Geolier accende il cielo di Agnano e annuncia una data al Maradona

Lo show

Uno show eccezionale, quello di Agnano, come sempre capita quando a salire sul palco è il rapper di Secondigliano. 116 mila spettatori in due date e uno spettacolo luminoso costruito coi droni, a proiettare nel cielo sette immagini iconiche per lui e per la città di Napoli. E quindi l’annuncio tanto atteso, con la data del Maradona che si aggiunge a quelle già annunciate per il tour degli Stadi: San Siro di Milano, Olimpico di Roma, Scoglio di Messina.

Quello messo in scena da Geolier nel centro dei Campi Flegrei è il primo drone show di un artista italiano. I droni hanno prima composto il suo nome, poi “dipinto” Maradona che calcia il pallone verso il Vesuvio, quindi un saluto a Napoli. Con gli occhi del pubblico rivolti verso il cielo, colmi di stupore e meraviglia.