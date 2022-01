Dior, la moda borse 2022 si arricchisce delle nuove Bowling Vibe Bag

Dior, la nuova collezione borse

Maria Grazia Chiuri ha realizzato una linea composta da tre declinazioni, Bowling, Hobo (la più piccola, anche in versione mini) e Jumbo, svelata durante la sfilata Dior Cruise 2022 ad Atene. Le it bag Bowling in particolare sono caratterizzate dalla fascia con la firma "Christian Dior", rivestita da uno strato di pelle e schiuma, prodotta con la stampa ad alta frequenza. Ritagliati con l'aiuto di modelli di legno, i pezzi vengono assemblati e cuciti uno per uno. Il fondo in gomma, ornato dalla stella portafortuna di Dior e ispirato alla suola delle scarpe da ginnastica, è modellato e poi punteggiato da piedini in metallo dorato. Seguendo le linee grafiche della borsa, le cerniere in gomma fondono eleganza e praticità, in particolare attraverso una tasca esterna con cerniera. Le Vibe Bag Bowling si ispirano agli anni Novanta – 2000, in particolare al mondo del bowling, con la sacca da gioco si trasformava in borsa da giorno. Disponibile in diverse fantasie, la borsa ha un prezzo che varia dai 3600 ai 5400 euro a seconda del modello. “La borsa Bowling Dior Vibe con cerniera, novità di questa stagione, è una creazione funzionale ideata da Maria Grazia Chiuri, che coniuga uno stile sportivo con lo spirito sartoriale della Maison” si legge sul sito della Maison. “Realizzata in pelle di vitello liscia bianca, è decorata con la firma “Christian Dior Paris” nera, messa in risalto da una tasca con cerniera sul davanti. È impreziosita inoltre dal motivo a stella in gomma scolpita tono su tono sulla parte inferiore, ispirato alla sneaker della Maison. Caratterizzata da dimensioni medie, è ideale da abbinare alla sneaker Dior Vibe per completare il look”.