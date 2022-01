17/22

La première del reboot di Gossip Girl di HBO Max ha portato a un ritrovato apprezzamento verso il look preppy, come segnalato dalla piattaforma Lyst. In seguito alla sua uscita, c’è stato un notevole aumento della domanda di abbigliamento in stile varsity e da uniforme, tra cui gilet scozzesi (+47%), gonnelline da tennis (+41%) e maglie con collo alto (+34%). E le visualizzazioni di pagine con giacche in stile varsity sono aumentate del 53% su base annua, come sottolinea lo studio condotto da Lyst.