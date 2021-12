Squid Game, il creatore della serie tv sta valutando stagioni 2 e 3

In base a quanto riportato dall'edizione inglese del quotidiano nazionale sudcoreano "JoongAng Ilbo", l'ideatore di Squid Game starebbe discutendo intensamente con Netflix Condividi

Replicare lo straordinario successo della prima stagione, questo l'auspicio di Hwang Dong-hyuk, creatore di “Squid Game”, in questi giorni al lavoro sul seguito dello show Netflix trasmesso nell'autunno 2021, diventato in breve tempo un fenomeno planetario. Lo scrittore e regista dei nove episodi, trasmessi in Italia a partire dallo scorso 30 novembre, ha fatto sapere che la trattativa con i vertici della piattaforma di streaming per la produzione della seconda e della terza stagione è in corso e le idee al momento sono tante.



Ottimismo per le stagioni 2 e 3 approfondimento Squid Game, in un video la genesi della serie (che doveva essere film) Il dibattito sul prosieguo di “Squid Game”, uno dei titoli più visti della seconda metà del 2021 sul piccolo schermo, è iniziato già ai tempi della prima messa in onda, ovvero, quando è stato chiaro che il drama coreano sarebbe diventato un fenomeno di sicuro interesse anche per le stagioni a venire. Alla conferma dell'arrivo di un secondo ciclo di episodi, annunciato già nei primi giorni di novembre, si aggiunge ora un aggiornamento che riguarda la trattativa, in corso, sulla produzione del nuovo materiale tra Netflix e il creatore, il sudcoreano Hwang Dong-hyuk. Qualche dettaglio sull'accordo è stato riportato dall'edizione inglese del quotidiano nazionale sudcoreano JoongAng Ilbo che ha raccolto le dichiarazioni dell'autore rilasciate ai media locali della KBS. Non ci sono date in ballo, al momento, ma su tavolo ci sono molte idee e l'ipotesi di una terza stagione si fa sempre più forte dal momento che il creatore starebbe lavorando a più di un ciclo di episodi. A proposito della trattativa sulle stagioni future, il creatore ha delle sensazioni più che positive. Quanto ai contenuti, Hwang Dong-hyuk ha anticipato che la prossima stagione sarà centrata Sung Gi-hun, ruolo interpretato da Lee Jung-jae, e dalle persone che incontrerà nella sua nuova storia.

Una decisione arriverà presto approfondimento 12 serie tv (e un film) da vedere se ti è piaciuto Squid Game Il regista e sceneggiatore di “Squid Game” è consapevole che il pubblico, non solo gli spettatori ma anche gli addetti ai lavori, sia in attesa di una comunicazione ufficiale sul futuro televisivo dello show che ha coinvolto nella visione oltre centoquaranta milioni di utenti, un fenomeno globale la cui portata non può essere ignorata da parte di Netflix, dove il titolo figura ancora tra i dieci contenuti più richiesti dai fruitori del servizio di streaming. Secondo i protagonisti dell'accordo, una decisione in merito arriverà presto. Saranno felici, dunque, i numerosi fan della serie che ha visto proseguire in rete e sui social l'entusiasmo scatenato dalla visione domestica delle puntate. Del resto, l'ipotesi di un seguito era già evidente nella scrittura dei primi nove episodi che terminano - come è noto - con un cliffhanger che lasciava aperta la possibilità di uno sviluppo delle avventure bizzarre del protagonista. Tutti gli episodi di “Squid Game”, trasmessi da Netflix, sono visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.