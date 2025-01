16/21 Netflix

Non siamo più vivi (All of Us Are Dead) è una serie che segue un gruppo di studenti intrappolati in una scuola durante un'epidemia zombie. Lottano per sopravvivere e sono interessati da dinamiche di gruppo che ricordano vagamente quelle di Squid Game. La serie è disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)