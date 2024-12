Squid Game 3, quando potrebbe uscire la nuova stagione

Serie TV

Squid Game 2, il cast della serie Netflix. FOTO

Lo show che ha scatenato una vera e propria mania nel 2021 è tornato con un nuovo ciclo di episodi (sette in tutto) per riprendere la storia da dove si era interrotta tre anni fa. Nuovi e vecchi volti si confronteranno ancora una volta in una sfida mortale che apre le porte a una riflessione sulle contraddizioni del mondo contemporaneo. Ecco chi sono i principali interpreti

In Squid Game 2, secondo ciclo di episodi della serie televisiva sud coreana targata Netflix, vero e proprio fenomeno globale della sua categoria, torna Lee Jung-jae, alias Seong Gi-hun.

Il personaggio, già volto di spicco del cast della prima stagione, sarà divorato adesso da un contrasto interiore: è in cerca di vendetta ma è anche costretto a prendere decisioni importanti. Nella filmografia dell'attore anche The Housemaid e New World



Wi Ha-joon è Il detective Hwang Jun-ho, che si è infiltrato nel gioco nella prima stagione alla ricerca del fratello scomparso. Nella sua carriera, ruoli per il cinema, per la tv, tra cui la serie Netflix Little Women e The Worst of Evil targata Disney+