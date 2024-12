Squid Game, arriva la collezione Bialetti dedicata alla serie tv

Bialetti e Netflix tornano a collaborare con una nuova capsule collaction, questa volta dedicata a Squid Game, la serie fenomeno sudcoreana che, il 26 dicembre, torna su Netflix con una nuova stagione.

La Moka Express si tinge così di verde acqua e magenta in tonalità fluo, arricchita da forme geometriche ed elementi grafici come l’iconica scritta "Game Over". Ma non è questo, l'unico pezzo in collezione.

La collezione Bialetti x Squid Game

La Moka Express è tra i prodotti più iconici di Bialetti, ma è anche un simbolo d'italianità. Nella sua versione dedicata a Squid Game ha colori accesi e sfumati, dettagli geometrici e la scritta "Game Over". La Travel Mug Squid Game è perfetta per portare propria bevanda preferita sempre con sé. Realizzata in acciaio inox, mantiene le bevande fredde per otto ore e calde per quattro ore. La Bottiglia Termica, anch'essa personalizzata con grafiche ad hoc, mantiene invece il freddo per 24 ore e il caldo per 12. Novità assoluta è invece la Camp Mug che, grazie al coperchio con chiusura sicura a pressione, mantiene le bevande a una temperatura costante. La collezione sarà in vendita dall'11 dicembre, con prezzi da 19,90 a 49,90 euro.