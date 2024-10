Squid Game 2, arriva la 2° stagione (protagonista di Lucca Comics)

Il 26 dicembre 2024 uscirà su Netflix la seconda stagione della serie tv che a oggi è la più vista sulla piattaforma e una delle più viste in tutto il mondo. Sono stati necessari ben tre anni perché fosse pronta. Il motivo? È stata girata assieme alla seconda anche la terza, che arriverà a metà 2025. Intanto al Lucca Comics and Games è atteso per domani un evento speciale con il creatore Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun



Squid Game 2 sta finalmente per arrivare: il 26 dicembre 2024 uscirà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la seconda stagione della serie tv che a oggi è la più vista sulla piattaforma (i dati forniti da Netflix si riferiscono ai primi 91 giorni di streaming) e una delle più viste in tutto il mondo.

Sono stati necessari ben tre anni perché fosse pronta una seconda stagione. Il motivo? Assieme alla seconda è stata girata anche la terza stagione, che arriverà a metà 2025, a soli sei mesi di distanza dall’uscita del secondo atto.

Intanto al Lucca Comics and Games è atteso per domani un evento speciale con il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun. I tre saranno presenti per un evento speciale dedicato alla seconda stagione della popolare serie Netflix. Un’occasione imperdibile per i fan dello show che si terrà presso il Cinema Moderno e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della giornata.

La trama di Squid Game 2

Per quanto riguarda la storia che verrà raccontata nel secondo capitolo di Squid Game, si sa che questa volta si svolge tutto tre anni dopo la fine degli eventi del primo atto. Il giocatore 456 (cioè Gi-hun, il protagonista che è l’unico sopravvissuto) è ossessionato da un unico pensiero: vuole a tutti i costi trovare i responsabili dello Squid Game. Il motivo è quello di assicurarsi che tutto ciò che è accaduto a lui e agli altri non accada mai più. Il giocatore 456 ha i soldi che ha incassato grazie alla vittoria e li sta usando per finanziare la sua personale ricerca. Si focalizza innanzitutto sull’uomo in completo a cui spetta il compito di reclutare i giocatori. Non appena riuscirà a trovarlo, un nuovo intreccio verrà innescato. approfondimento Squid Game 2, il teaser della nuova stagione

Cosa accadrà a Gi-hun nella seconda stagione Ciò che segue, attenzione, potrebbe essere uno spoiler, quindi non proseguite con la lettura se volete essere certi di non sapere nulla di “troppo” della trama, anche se quello che stiamo per svelare non è certo un mistero (quindi non è nulla da svelare, anzi), dal momento che l’ha dichiarato lo stesso autore della serie: Gi-hun finirà a competere nuovamente negli Squid Game.



Di seguito potete guardare due video condivisi nelle scorse ore dagli account social di Netflix. Il primo riguarda l’uscita della seconda stagione mentre il secondo è sulla presenza di Squid Game al Lucca Comics and Games. approfondimento Squid Game 2, creatore e protagonisti ospiti a Lucca Comics & Games

