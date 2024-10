Lucca Comics and Games 2024, la guida: programma, date e orari

Introduzione

"The butterfly effect". È questo il tema del Lucca Comics & Games 2024, una delle manifestazioni più iconiche nel panorama internazionale dei fumetti, giochi di ruolo e cultura pop. Il festival ha preso il via oggi, 30 ottobre, accogliendo appassionati da tutta Europa e si terrà come sempre dentro e fuori dalle mura di Lucca fino al 3 novembre, con un contorno di mostre aperte già dal 19 ottobre. Quest’anno il programma omaggia Giacomo Puccini, a cento anni dalla sua scomparsa, strutturandosi in atti proprio come un’opera lirica. Tra le principali novità ci saranno le presentazioni di molte anteprime nel mondo dei videogiochi e dei fumetti. In programma anche eventi speciali per la celebrazione dei 50 anni del gioco Dungeons & Dragons. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per vivere al meglio questa edizione.