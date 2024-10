Parte Lucca Comics&Games 2024, cosa non perdersi dalla nuova edizione

Torna la kermesse toscana dal 30 ottobre al 3 novembre. Tra le attrazioni principali ci sono ovviamente il Japan Town, meta preferita dai fan del Sol Levante, i tanti ospiti d'eccezione tra cui il maestro Yoshitaka Amano e poi ancora lo stand Nintendo, Funko, Yas!Games, Topps, Hasbro, Star Comics, Gigaciao e Redbull e molto altro ancora ascolta articolo

È cominciata la nuova edizione del Lucca Comics & Games 2024. Fan e appassionati hanno già cominciato a riversarsi a frotte per le strade della città, per una kermesse che anche quest'anno non ha rivali per numero di iniziative, eventi, espositori e affluenza di pubblico. Di seguito alcune delle novità da non perdersi per questa stagione.

Japan Town Inutile dilungarsi troppo, lo stand dedicato al Giappone è come sempre uno dei più grandi e ospita al suo interno di tutto tra gadget, manga, action figures e tanto altro. In fondo, parliamo di oltre 120 espositori soltanto in questo padiglione. Tornano i Japan Live, la zona coin op per giocare, l'’area food che sarà più grande e più comoda mentre di new entry ci sono l’Area Mangaka, con showcase a tema per chi aspira a diventare un mangaka, e la mostra per i 50 anni dei Chogokin.

Ospiti d'eccezione Una delle attrattive principali di questa fiera, soprattutto per gli appassionati più incalliti, è la possibilità di incontrare i propri artisti preferiti. Quest'anno saranno presenti in molti come Brice Cossu, Alexis Sentenac e Xavier Dorison, Georges Ramaïoli (Zululand, Segni d’Autore), Laurent Hopman e Renaud Roche (BAO Publishing, a Lucca con l’universo di Star Wars in Le guerre di Lucas), Frédéric Pillot dalla Francia, ma anche Scott Snyder (ospite in collaborazione Star Comics e SaldaPress), Tula Lotay (Star Comics) e Kazu Kibuishi (Il Castoro) con la sua mostra a Palazzo Ducale. Oltre a Peach Momoko, Jeph Loeb (autore di Batman: Il lungo Halloween, Batman: Hush). E ancora, Daniel Clowes (Coconino Press); Sweeney Boo (Edizioni BD), Craig Thompson (Rizzoli-Lizard), Dustin Nguyen e tanti altri. Attesissimo è Yoshitaka Amano, illustratore giapponese famoso soprattutto per i suoi lavori nella saga videoludica di Final Fantasy, che è anche il disegnatore delle tre copertine del Lucca Comics di quest'anno.

NINTENDO (Piazza Bernardini) Nintendo sarà presente a Lucca Comics & Games con tante attività esclusive, prima fra tutte la presenza, per la prima volta in Italia, di un Nintendo Pop-Up Store, uno spazio in cui sarà possibile acquistare gadget e accessori dei mondi più famosi di Nintendo. Inoltre, al Giardino degli Osservanti di Lucca, dalle 10 alle 14 alla stazione di Lucca, sarà possibile visitare il treno ufficiale di The Legend of Zelda del Regionale di Trenitalia.

Yas!Games Il brand sarà presente al Lucca Comics and Games di quest'anno, più precisamente allo stand 347 del padiglione dedicato ai giochi da tavolo, ovvero quello Carducci. I visitatori della fiera toscana potranno provare diversi giochi come Kill Kim, il gioco di cospirazione in cui ogni giocatore deve fingere di voler eliminare il dittatore Kim, celando però il proprio vero obiettivo; oppure First To Worst, il party game collaborativo in cui bisogna entrare nella testa degli altri giocatori per indovinare le loro improbabili classifiche.

Topps Padiglione Carducci, Topps è da sempre uno dei punti di riferimento per tutti gli appassionati di carte da gioco e da collezione. Tante le sorprese e le novità: dalle nuovissime collezioni Star Wars Galaxy Chrome e Marvel Chrome fino alla raccolta Showtime. All’interno di una delle box della linea disponibile allo stand Topps si nasconde una carta 1/1 della leggenda Oliver Kahn, un pezzo unico che manderà in visibilio il fortunato che riuscirà a trovarlo.

HASBRO

Hasbro porterà tornei, anteprime, ed esclusive agli appassionati di boardgame. Per i veri collezionisti di supereroi e miti stellari l’appuntamento è in Piazza Santa Maria con Hasbro FAN. Sarà il punto di ritrovo per community e devoti all’universo Marvel e a saghe iconiche come Transformers e Star Wars. Due i momenti più attesi: giovedì 31 ottobre dalle 10.10, Doug Hopkins, il noto game designer di Avalon Hill, farà l'unboxing della nuova espansione di HeroQuest, First Light. Alle 18, invece, in Sala Ingellis i disegnatori Marvel Dwight Stall e Chris Reiff sveleranno il dietro le quinte e i segreti del loro processo artistico. Con loro anche Carmine Di Giandomenico, autore di punta del panorama fumettistico italiano contemporaneo.

Funko In piazza Santa Maria arriva Funko, dove si potranno acquistare, in esclusiva, ben sette Funko Pop! provenienti dagli universi narrativi Marvel come Tony Stark, Deadpool e Spiderman. Da Disney arriva invece Stitch, mentre per One Piece arriva il Pop! di Roronoa Zoro. Per finire dal capolavoro senza tempo di Neil Gaiman, arriva l’esclusivo Pop! di Sogno, protagonista della leggendaria serie a fumetti Sandman, mentre, direttamente da Springfield l'iconico Homer Simpson.

STAR COMICS (Caffè delle Mura 2) Per Star Comics un ospite d’eccezione: Scott Snyder. Allo stand saranno disponibili diverse novità a partire dalle opere realizzate dagli autori ospiti della casa editrice. I lettori potranno così trovare il primo numero di VERSUS del sensei Azuma, scritto da ONE con lo story board di bose, sia in versione regular che nella variant disegnata da Federica Di Meo. Sarà inoltre presente anche il primo numero di Tenkaichi, disegnato da Azuma e disponibile sia singolarmente che in bundle con il primo numero di VERSUS.

GIGACIAO (Padiglione Napoleone 2) La casa editrice italiana indipendente fondata da Sio, Dado, Frafrogg e Giacomo Bevilacqua quest'anno festeggia a Lucca Comics & Games i 50 anni di Lupo Alberto, con un nuovo volume intitolato Tutto un Altro Lupo Alberto. I fan potranno trovare delle anteprime imperdibili tra cui Il Misterioso Papero del Giappone, che approda a a Lucca con oltre 200 pagine di ninja, lotte, samurai e azzuffate e One Pizz Z, protagonista del Gigazine 17.