Squid Game 2, creatore e protagonisti ospiti a Lucca Comics & Games

SQUID GAME 2- La seconda stagione della serie tv, ideata e diretta da Hwang Dong-hyuk, uscirà a dicembre. A confermalo è stato il protagonista Lee Jung-jae in un’intervista a mentre stava promuovendo la serie di Star Wars The Acolyte

THE 8 SHOW- Uscita su Netflix il 17 maggio 2024, la serie racconta di otto persone intrappolate in un misterioso edificio di otto piani che partecipano a un programma allettante, ma pericoloso, in cui guadagnano denaro mentre passa il tempo

IMPOSSIBILE- La serie, uscita su Disney Plus, racconta la storia di Kang In-ha, un ragazzo che si lascia alle spalle la sua vita di povertà dopo aver saputo di essere il figlio illegittimo di un ricco proprietario. Non ben accolto dai membri della sua nuova famiglia, In-ha chiede aiuto al suo amico d'infanzia Han Tae-oh per creare un piano per rilevare l'azienda e conquistare i vertici della società