Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

L'ultima apparizione di Baudo in tv a Ballando con le Stelle

Spettacolo
Giuditta Avellina

Giuditta Avellina

L’ultima presenza televisiva di Pippo Baudo risale al 16 ottobre 2021 in qualità di “ballerino per una notte” a Ballando con le stelle. Infine, si è mostrato sorridente in pubblico nel settembre 2024 alla festa per i 90 anni dell’amico Pierfrancesco Pingitore, nonostante le difficoltà di salute.

L’ultimo momento in cui Pippo Baudo si è materialmente trovato in uno studio televisivo è stato nel 2021, precisamente il 16 ottobre. Invitato al programma Ballando con le stelle, Baudo è stato protagonista di un omaggio toccante: alla veneranda età, è apparso in qualità di “ballerino per una notte”. Lo studio fu avvolto da un caloroso applauso, mentre lui, con la sua eleganza e ironia, commentò: “La tv è casa mia. In studio, con i riflettori e le telecamere, mi sento a casa”

L’ultima apparizione pubblica alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore

L’ultima volta in cui Baudo è stato visto in pubblico risale a settembre 2024, durante i festeggiamenti per il 90° compleanno del suo caro amico Pierfrancesco Pingitore. Nonostante fosse in sedia a rotelle, venne immortalato sorridente, circondato da colleghi e amici dello spettacolo. Quella fu l’ultima sua apparizione davanti a un pubblico, un gesto di affetto e presenza anche nei momenti di fragilità

Approfondimento

Perché Pippo Baudo è la Sicilia e la Sicilia è un po’ Pippo Baudo

Spettacolo: Ultime notizie

Pippo Baudo, domani camera ardente a Roma. Funerali il 20 a Militello

Spettacolo

Lo storico conduttore tv si è spento a 89 anni il 16 agosto, al Campus Biomedico di Roma....

L'ultima apparizione di Baudo in tv a Ballando con le Stelle

Spettacolo

L’ultima presenza televisiva di Pippo Baudo risale al 16 ottobre 2021 in qualità di “ballerino...

Pippo Baudo, l'incontro con Padre Pio raccontato da Renzo Arbore

Spettacolo

Durante una visita a San Giovanni Rotondo, Padre Pio cacciò Pippo Baudo con un secco “vattenn’”...

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, un matrimonio durato 18 anni. FOTO

Spettacolo

La storia d’amore più celebre del conduttore e autore televisivo che ha fatto la storia del...

14 foto

Addio Pippo Baudo, 13 volte conduttore del Festival di Sanremo. FOTO

Spettacolo

Spetta a Baudo il record di conduzioni, il maestro della tv italiana è salito sul palco...

18 foto

Spettacolo: Per te