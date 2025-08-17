L'ultima apparizione di Baudo in tv a Ballando con le Stelle

L’ultimo momento in cui Pippo Baudo si è materialmente trovato in uno studio televisivo è stato nel 2021, precisamente il 16 ottobre. Invitato al programma Ballando con le stelle, Baudo è stato protagonista di un omaggio toccante: alla veneranda età, è apparso in qualità di “ballerino per una notte”. Lo studio fu avvolto da un caloroso applauso, mentre lui, con la sua eleganza e ironia, commentò: “La tv è casa mia. In studio, con i riflettori e le telecamere, mi sento a casa”