L'ultima apparizione di Baudo in tv a Ballando con le Stelle

L’ultima presenza televisiva di Pippo Baudo risale al 16 ottobre 2021 in qualità di “ballerino per una notte” a Ballando con le stelle. Infine, si è mostrato sorridente in pubblico nel settembre 2024 alla festa per i 90 anni dell’amico Pierfrancesco Pingitore, nonostante le difficoltà di salute.
L’ultimo momento in cui Pippo Baudo si è materialmente trovato in uno studio televisivo è stato nel 2021, precisamente il 16 ottobre. Invitato al programma Ballando con le stelle, Baudo è stato protagonista di un omaggio toccante: alla veneranda età, è apparso in qualità di “ballerino per una notte”. Lo studio fu avvolto da un caloroso applauso, mentre lui, con la sua eleganza e ironia, commentò: “La tv è casa mia. In studio, con i riflettori e le telecamere, mi sento a casa”
L’ultima apparizione pubblica alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore
L’ultima volta in cui Baudo è stato visto in pubblico risale a settembre 2024, durante i festeggiamenti per il 90° compleanno del suo caro amico Pierfrancesco Pingitore. Nonostante fosse in sedia a rotelle, venne immortalato sorridente, circondato da colleghi e amici dello spettacolo. Quella fu l’ultima sua apparizione davanti a un pubblico, un gesto di affetto e presenza anche nei momenti di fragilità