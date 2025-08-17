Pippo Baudo, l'incontro con Padre Pio raccontato da Renzo Arbore

Durante una visita a San Giovanni Rotondo, Padre Pio cacciò Pippo Baudo con un secco “vattenn’” dopo che il conduttore ammise di essere lì per curiosità. Il racconto di Renzo Arbore restituisce l’umanità e la grandezza del presentatore scomparso.
Quella volta che Pippo Baudo si trovò di fronte a uno dei personaggi più enigmatici della spiritualità italiana: Padre Pio. La scena sembra uscita da un film. Il frate, con il suo sguardo penetrante, chiese al conduttore: "Lei è venuto per fede o per curiosità?". Baudo rispose con la sua schiettezza: "Per curiosità". Padre Pio, senza mezzi termini, glielo fece notare: "Allora vattenn’". Un episodio breve, ma denso di significato, narrato dall’amico Renzo Arbore, che restituisce l’uomo dietro il volto amato dallo schermo: curioso, diretto, autentico. È Renzo Arbore a raccontare questo aneddoto, subito dopo la notizia della scomparsa di Baudo, durante un’intervista al Corriere della Sera. Ai microfoni, Arbore ha dipinto Baudo non solo come mito della televisione italiana, ma anche come amico sincero e creatore appassionato di programmi, capace di innovare pur restando fedele a stile e qualità.
Presentatore per sempre
L’episodio con Padre Pio diventa una piccola metafora dell’intera carriera di Baudo: elegante nella presenza, vincente nel mestiere, ma soprattutto genuino nella vita. La sua capacità di comunicare con il pubblico, la sua bravura nel gestire programmi complessi come Domenica In, e la sua sensibilità verso le difficoltà — come l’uscita dalla Rai, vissuta con dolore e rimorso — confermano l’immagine di un professionista dotato di grande umanità. Con quella curiosità pungente che lo spinse fin sotto il volto austero di Padre Pio, Baudo ha costruito una carriera che resta ancora oggi, conclusa solo dalla sua morte, una leggenda viva. Sullo schermo rimarrà per sempre “il presentatore”, ma accanto a lui vivrà anche il ritratto dell’uomo intero — autentico nella fede, nell’ironia e nella rara capacità di emozionare.
