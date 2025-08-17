Pippo Baudo, l'incontro con Padre Pio raccontato da Renzo Arbore

Quella volta che Pippo Baudo si trovò di fronte a uno dei personaggi più enigmatici della spiritualità italiana: Padre Pio. La scena sembra uscita da un film. Il frate, con il suo sguardo penetrante, chiese al conduttore: "Lei è venuto per fede o per curiosità?". Baudo rispose con la sua schiettezza: "Per curiosità". Padre Pio, senza mezzi termini, glielo fece notare: "Allora vattenn’". Un episodio breve, ma denso di significato, narrato dall’amico Renzo Arbore, che restituisce l’uomo dietro il volto amato dallo schermo: curioso, diretto, autentico. È Renzo Arbore a raccontare questo aneddoto, subito dopo la notizia della scomparsa di Baudo, durante un’intervista al Corriere della Sera. Ai microfoni, Arbore ha dipinto Baudo non solo come mito della televisione italiana, ma anche come amico sincero e creatore appassionato di programmi, capace di innovare pur restando fedele a stile e qualità.