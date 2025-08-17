Sua Baudità “l’ho inventato io”, grammatica televisiva di Pippo Baudo
Per oltre mezzo secolo Pippo Baudo non ha solo “fatto” la televisione italiana: l’ha incarnata. Con la sua personalissima grammatica – fatta di gesti inconfondibili, rituali nazional-popolari e fiuto da talent scout, da cui è nato il celebre tormentone «L’ho inventato io!» – Baudo ha riscritto il linguaggio dello spettacolo sul piccolo schermo. Dalle scoperte di futuri divi agli imprevisti storici gestiti in diretta, ecco come Superpippo ha cambiato per sempre il modo di “essere” in TV.
