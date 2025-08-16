Addio a Pippo Baudo, la vita e la carriera della leggenda della tv

7/18 ©Ansa

IL PRIMO SANREMO L'esordio, al teatro del Casinò, nel 1968, con Louis Armstrong: "Fui costretto a cacciarlo", ricordava Baudo. Il mito del jazz era in gara con il brano Mi va di cantare. Qualcuno gli fece intendere che avrebbe dovuto fare un piccolo show per il pubblico italiano e quindi Armstrong, fiato alla tromba, attaccò O When The Saints Go Marchin' In, con tutta l'orchestra in piedi. Il debuttante Baudo, 31 anni, doveva però mandare avanti la serata e approfittò di una pausa per irrompere sul palco sventolando un fazzoletto bianco.