Addio a Pippo Baudo, la vita e la carriera della leggenda della televisione italiana

Spettacolo fotogallery
18 foto

Era nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936. Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in

Addio a Pippo Baudo, la vita e la carriera della leggenda della tv

Spettacolo

Era nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936. Simbolo della tv italiana, ha condotto...

18 foto

Moda, 14 look delle star che sono tendenze dell'estate 2025. FOTO

Spettacolo

La stagione calda è un'opportunità per gli amanti dello stile di sfoggiare capi leggeri e...

14 foto

Auguri a Jennifer Lawrence per i suoi 35 anni, le frasi dei suoi film

Cinema

L’attrice nata a Indian Hills il 15 agosto 1990 è una delle star più amate di Hollywood....

15 foto

Steve Martin compie 80 anni, le frasi più bizzarre dei suoi film. FOTO

Cinema

Nato in Texas il 14 agosto 1945, ha interpretato numerosissimi ruoli diventando uno degli attori...

15 foto

Prodigies, il cast della serie tv con John Malkovich e Ayo Edebiri

Serie TV

La serie romantica di Apple TV+ accoglie nel cast il divo di Hollywood, che si unisce a Will...

13 foto

    Scomparso Pippo Baudo, il signore della televisione italiana

    Giuditta Avellina

    È morto Pippo Baudo, aveva 89 anni

    Spettacolo

    Simbolo della tv italiana, ha condotto ben tredici edizioni del festival di Sanremo e decine di...

    Locarno Film Festival, Sho Miyake vince il Pardo d'oro

    Cinema

    Dopo undici giorni carichi di emozioni, si è concluso con il trionfo del film giapponese Tabi to...